4.9 milyon haneye destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların kapsamını genişlettiklerini, dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptıklarını belirtti. Göktaş, "Sosyal yardımlardan 4.9 milyon hane yararlandı" dedi.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin sosyo-ekonomik hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmesi için istihdam desteği de sağladıklarının altını çizen Bakan Göktaş, tüm bu çalışmaları sosyal devlet olmanın gereği olarak gördüklerini ve pek çok ülkeye model olacak uygulamalar geliştirdiklerini dile getirdi.

Rana BÜYÜKTAŞ