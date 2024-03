Sahurda yumurta iftarda hurma

11 ayın sultanı Ramazan'da hem sahur hem de iftarda beslenme alışkanlıkları çok önemli oluyor. Dikkat edilmezse hastalıklara zemin hazırlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besini sıralıyor:



YUMURTA: C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındırır. Sindirilebilirliği yüksek, anne sütüne yakın, bol miktarda kaliteli protein ve aminoasit içerir. İçinde A, B, D, E vitaminleri ve beyin sağlığı için gerekli kolin yeterli miktarda vardır. Taze sebzelerle ve salatalarla birlikte tüketilmesi C vitamini alımını sağlayarak dengeli beslenmeye yardımcı olur. Sahurda tüketilen yumurta, uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler.



ZEYTİN: Besleyici özelliği olan, gün boyu zinde tutan, kalorisi dengeli bir meyvedir. İçinde bol miktarda sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri; yağda eriyen A, E, D, K vitaminleri bulunur. Ayrıca demir, selenyum, magnezyum, kalsiyum, B vitaminlerini yeterli miktarda barındırır. Zeytinin içinde bol miktarda lif ve antioksidanlar vardır. Bu yönüyle serbest radikalleri bağlar, oksidatif stresi azaltır ve antikanserojendir.



KEFİR: Kaliteli ve yeterli protein, magnezyum, fosfor, probiyotik kaynağıdır. Sindirimi rahatlatır, depresyonu önler, bağışıklık sistemini destekler. Kan şekerini dengeler ve uzun süre tok tutar.



ÇORBA: Hafif ve sindirimi kolaydır. Doyurucu özelliği fazla olan çorbaların iştah baskılayıcı özellikleri vardır. Başta mercimek, yayla, tarhana, ezogelin, mantar, domates, sebze çorbaları, tavuk suyu çorba, kereviz çorbası iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olmalıdır.



SALATALAR: Her türlü yeşillik ve çiğ sebzeden oluşan, üzerine biraz limon ve zeytinyağı dökülüp yenen salataların kalorisi düşüktür. Semizotu, ıspanak, çiğ enginar, marul, maydanoz, roka, tere, karalahana, domates, biber, kıvırcık, lahana gibi yeşilliklerden oluşan salatalar, harika gıdalardır.



SEBZELER: % 90-95'i sudur. Enerji içeriği düşük; vitamin, mineral, lif, fitobesin içeriği yüksek gıdalardır. Sebzelerdeki yüksek orandaki liflerle, diğer fonksiyonel bileşikler kan şekeri ve kolesterolü dengeler, bağırsakları çalıştırır. Sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek, A ve C vitaminleri, beta karoten gibi bileşiklerden zengindir. Kalorileri oldukça düşük, besin değerleri çok yüksek olan sebzeler, Ramazan ayının vazgeçilmezidir.



CEVİZ: Omega 3 ve omega 6, protein, lif, antioksidan kapasite, bitkisel steroller ve arginin bakımından oldukça zengin en yüksek kuruyemiştir. Kolesterol düzeyini düşürür. Kalp damar sağlığını korur. Beyin sağlığını korur. Depresyon, bunama, otizm gibi hastalıkları önler. Uyku sorunlarını çözer. Göğüs, kolon ve prostat kanseriyle savaşır. Günde 5-10 ceviz tüketmek, yararlarını görmek için yeterlidir.



HURMA: Hurma, yeterli düzeyde protein, lif, bol miktarda kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, selenyum, A ve B vitaminleri ve az miktarda yağ içerir. Glisemik indeksi ve glisemik yükü oldukça yüksek olan, kısa süre içerisinde enerji veren sağlıklı bir besindir. İftarda 2 adet hurma yemek kalori ve besin eksiğini kısa sürede giderir ve kişinin daha az yemesine yol açar.

