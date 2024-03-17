Sağa yeni aday: Wolf

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Onur Bulut ve Jonas Svensson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Fernando Santos, kaliteli bir sağ bek transferi için yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrasında harekete geçen Siyah-Beyazlı Yönetim, Alman devi Borussia Dortmund'ta forma giyen 28 yaşındaki Alman yıldız Marius Wolf'u listesine ekledi. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Bu sezon 22 maçta forma giyen yıldız oyuncu gol atmayı başaramasa da 1 asistlik katkı yaptı.

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