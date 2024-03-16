PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Memura-emekliye enflasyon zammı: SSK'lının artışı % 22.68'i aşacak

Milyonların Temmuz zammı için ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. 5 aylık TÜFE tahminleri zam oranının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 22.68’i, memurlar ve emeklilerinde yüzde 17.34’ü aşacağını gösteriyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Memura-emekliye enflasyon zammı: SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

ANKETTEN NE ÇIKTI?
İlk 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 2'si belli oldu. TÜİK verilerine göre, Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 11.54 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye 4 enflasyon verisi kaldı. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mart için yüzde 3.43, Nisan ayı için yüzde 3.42, Mayıs için ise yüzde 2.82 olarak yer aldı.

HAZİRAN VERİSİ EKLENECEK
Bu tahminler gerçekleşirse, 2024'ün ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.67 çıkacak. Yani 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.67 zam oluşacak. 5 aylık orana Haziran enflasyonu ilave edilerek emeklilerin Temmuz zammı hesaplanacak. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24 olarak gerçekleşirse zam oranı yüzde 24 olacak.

5 AYDA YÜZDE 6.67'LİK FARK
Memurların ve emeklilerinin Temmuz'da yüzde 10'luk zammı kesin. Enflasyon farkı oluşması için de ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşması gerekiyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahminleri gerçekleşirse 5 ayda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.67 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10'luk Temmuz zammı da 5 ayda oluşan enflasyon farkına göre yüzde 17.34'e ulaşacak. Haziran enflasyonuna göre bu oran daha da artacak. Örneğin; ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 olarak çıkarsa memurların ve emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.83 enflasyon farkıyla yüzde 18.61'e ulaşacak.

EN AZ 38.558 TL MAAŞ
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 5 aylık enflasyon tahminiyle oluşan yüzde 17.34'lük zam oranına göre 38.558 liraya çıkacak. En düşük maaş zam oranı yüzde 18.61'i bulursa 38 bin 976 liraya ulaşacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 5 aylık TÜFE tahminiyle oluşan zam oranına göre 17 bin 297 lirayı bulacak. Eğer Temmuz'da zam oranı yüzde 18.61'e ulaşırsa bu durumda en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 485 lira olacak.

5 AYLIK ENFLASYON % 22.67 ÇIKARSA
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 22.67
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 6.67
Memur ve emeklisi artışı (Zam+fark): % 17.34
En düşük memur maaşı: 38.558,36 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 17.297,69 TL

6 AYLIK TÜFE % 24 ÇIKARSA
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 24
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 7.83
Memur ve emeklisi artışı (Zam+fark): % 18.61
En düşük memur maaşı: 38.975,68 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 17.484,91 TL

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu’nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
Başkan Erdoğan’dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM’e ayar üstüne ayar | İşin içine deste deste para girdi
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık paranın kaynağı Ekrem İmamoğlu çıktı: Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Katil İsrail 2 günde yardım merkezlerini hedef alan 5 katliam gerçekleştirdi! BM’den Refah uyarısı: 1,5 milyon Filistinli tehlikede
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü yok olmalı
ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimur’un ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un Tayyargiller dosyasında ne işi var?
SON DAKİKA