Memura-emekliye enflasyon zammı: SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

ANKETTEN NE ÇIKTI?

İlk 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 2'si belli oldu. TÜİK verilerine göre, Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 11.54 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye 4 enflasyon verisi kaldı. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mart için yüzde 3.43, Nisan ayı için yüzde 3.42, Mayıs için ise yüzde 2.82 olarak yer aldı.

HAZİRAN VERİSİ EKLENECEK

Bu tahminler gerçekleşirse, 2024'ün ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.67 çıkacak. Yani 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.67 zam oluşacak. 5 aylık orana Haziran enflasyonu ilave edilerek emeklilerin Temmuz zammı hesaplanacak. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24 olarak gerçekleşirse zam oranı yüzde 24 olacak.

5 AYDA YÜZDE 6.67'LİK FARK

Memurların ve emeklilerinin Temmuz'da yüzde 10'luk zammı kesin. Enflasyon farkı oluşması için de ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşması gerekiyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahminleri gerçekleşirse 5 ayda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.67 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10'luk Temmuz zammı da 5 ayda oluşan enflasyon farkına göre yüzde 17.34'e ulaşacak. Haziran enflasyonuna göre bu oran daha da artacak. Örneğin; ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 olarak çıkarsa memurların ve emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.83 enflasyon farkıyla yüzde 18.61'e ulaşacak.

EN AZ 38.558 TL MAAŞ

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 5 aylık enflasyon tahminiyle oluşan yüzde 17.34'lük zam oranına göre 38.558 liraya çıkacak. En düşük maaş zam oranı yüzde 18.61'i bulursa 38 bin 976 liraya ulaşacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 5 aylık TÜFE tahminiyle oluşan zam oranına göre 17 bin 297 lirayı bulacak. Eğer Temmuz'da zam oranı yüzde 18.61'e ulaşırsa bu durumda en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 485 lira olacak.

5 AYLIK ENFLASYON % 22.67 ÇIKARSA

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 22.67

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 6.67

Memur ve emeklisi artışı (Zam+fark): % 17.34

En düşük memur maaşı: 38.558,36 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 17.297,69 TL

6 AYLIK TÜFE % 24 ÇIKARSA

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 24

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 7.83

Memur ve emeklisi artışı (Zam+fark): % 18.61

En düşük memur maaşı: 38.975,68 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 17.484,91 TL

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