Kraliyet Ailesi hakkında şok iddialar ortaya atıldı

İngiltere Kraliyet ailesinde yaşanan skandallar, yeni iddiaların gündeme gelmesine neden oldu. Birçok gazete isimsiz kaynaklara dayandırarak şok iddialar ortaya attı:



Lady Rose Hanbury, sevgilisi Prens William'dan hamile kaldığını aileye söyledi. Rose bebeği doğurmaya karar verdi. Bu durumu duyan Galler Prensesi Kate Middleton, sinir krizi geçirdi. Karın ameliyatı bu olayı kamufle etmek için uyduruldu.



Hastaneden saraya dönen Kate, William'a Thomas Kingston ile bir ilişkisi olduğunu ve hamile olduğunu açıkladı. Thomas Kingston, kısa bir süre sonra evinde ölü bulundu.



Kate, Kingston'ın çocuğunu aldırmak zorunda kaldı. Rose'un çocuklarından birinin aslında William'dan olduğuna dair söylentiler bu kez sarayı sardı.

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