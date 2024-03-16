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Kadıköy’de Puertas’a gözaltı: Galatasaray, Belçikalı yıldızı Fenerbahçe önünde canlı izledi

Sarı-Kırmızılılar’ın yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Union’lu Cameron Puertas için Kadıköy’e iki gözlemci gönderdiği öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Kadıköy’de Puertas’a gözaltı: Galatasaray, Belçikalı yıldızı Fenerbahçe önünde canlı izledi

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları da başlamış durumda. Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibinin Fenerbahçe-Union SG maçında Belçika ekibinin 25 yaşındaki 10 numarası Cameron Puertas'ı izlediği öğrenildi. İspanyol futbolcuyu Kadıköy'deki maçta yakından takip eden scout ekibinin teknik heyet ve yönetime detaylı bir rapor sunacağı ifade edildi.

SEZON SONU KARAR VERİLECEK
Yıldız oyuncu ile ilgili olumlu rapor gelmesi halinde de sezon sonu için Puertas için harekete geçileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Belçika kulübüyle 44 maça çıkan İspanyol yıldız 8 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Puertas'ın takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Ancak Belçika ekibi sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakkına sahip. Yıldız futbolcu da Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'ın kendisi ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri doğrulamıştı.

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