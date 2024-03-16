Denizli’de korkunç cinayet! Eşinin başında soda şişesi kırıp 11 yerinden bıçakladı: Katile ağırlaştırılmış müebbet

Denizli Merkezefendi'de bir apartmanın 4. katında yaşayan Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Er Tortop'u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Kendini ihbar eden katil zanlısı ise yapılan çalışmaların ardından tutuklandı.

Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı. Dün görülen karar duruşmasında sanık Murat Tortop, "Eşimin sadakatsiz ve agresif tavırları neticesinde bu olaylar meydana gelmiştir. Acılarından dolayı ailesine saygı duyuyorum ama yaşadıklarımız ile anlattıkları alakasız" dedi.

Mahkeme, Tortop'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal ve haksız tahrik gibi hiçbir indirime yer olmadığına karar verdi. Kararın ardından Hülya Tortop'un duruşma salonundaki yakınlarının "Yaşasın Türk adaleti" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.