48 kupa kazandı böyle sevinmedi!

Futbol tarihinin efsane teknik direktörlerinden Alex Ferguson, at yarışçılığına gönül verdi. Geçtiğimiz günlerde Cheltenham Festivali'ne katılan İskoç teknik adam, Montimel isimli safkanıyla kazanınca sevinçten havalara uçtu.
340 poundluk ödülün de sahibi oldu. 27 yıllık teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında son veren Manchester United'ın efsanesi Alex Ferguson, Aberdeen'de kupa koleksiyonuna başladı.
Adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran Ferguson'un Cheltenham Festivali'ndeki sevinç çığlıkları İngiliz medyasında da geniş yer buldu. 82 yaşındaki futbol adamının at yarışçılığına büyük bir tutkuyla bağlı olduğuna vurgu yapan gazeteler, "Alex Ferguson hayattan zevk almayı biliyor" yorumunda bulundular.