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Pazar yerleri desteklenecek! E-ticaret 2.2 trilyona koşuyor

Türkiye’nin e-ticaret hacminin bu yıl 2.2 trilyon liraya ulaşması öngörülürken, genel ticaret içinde e-ihracatın ve e-ticaretin payını yükseltecek adımlar atılacak. Bunun için pazar yerleri, şirketler, perakende e-ticaret siteleri desteklenecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Pazar yerleri desteklenecek! E-ticaret 2.2 trilyona koşuyor

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Türkiye'de e-ticaret büyümesini sürdürüyor. e-ticaret işlem hacminin bu yıl itibarıyla 2.2 trilyon liraya ulaşması öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı'nın 2024-2028 Yılı Stratejik Planı'na göre, e-ticaret işlem hacminin 2025'te 3.1 trilyon, 2028'de 6.3 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. e-ticaretin genel ticaret içindeki payının ise bu yıl sonunda yüzde 21.5'e, 2025'te yüzde 23'e çıkarılması öngörülüyor. Plan dönemi sonunda da e-ticaretin genel ticaret içindeki payının yüzde 30'a ulaşması amaçlanıyor.

İŞ BİRLİĞİ TEŞVİK EDİLECEK
Hedeflere ulaşılması için işletmeler, müşteri verilerini korumak ve gizliliğe saygı göstermek için teşvik edilecek. Dünya genelindeki e-ticaret trendleri ve en iyi uygulamalar izlenecek ve bu bilgiler yerel pazar için uyarlanacak. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği teşvik edilecek. Dış ticarete yönelik ekonomik faaliyetlerin yapılandırılması ve güçlendirilmesi için tedbirler alınacak ve etkin dış ticaret politikası geliştirilecek. Bu çerçevede, e-ihracatın artırılması için şirketler, pazar yerleri ve perakende e-ticaret siteleri desteklenecek ve Türkiye e-İhracat Platformu kurulacak.

MEVZUAT DEĞİŞİYOR
Plana göre, e-ihracatın genel ihracattaki payının bu yıl yüzde 3.3'e çıkarılması öngörülüyor. Bu payın 2025'te yüzde 5, 2028'de ise yüzde 10 olması hedefleniyor. Söz konusu hedeflere ulaşılması için ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılacak. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve salgın sürecinin iş mevzuatında ortaya çıkardığı ihtiyaçlara yönelik düzenlemelere gidilecek.

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