Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Tır şoförü olan Karel, ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu. Karel, çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı. Karel, "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını ederler" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN