Dolandırıcıların ’sun’ yöntemi!

Saadet zinciri ya da piramit satış sistemi adı verilen dolandırıcılıklara son olarak 'güneş tarlası' dolandırıcılığı eklendi. 'Güneş tarlası' kurup kira verme vaadiyle binlerce vatandaşa arsa payı satan şirketler hakkında suç duyurusunda bulunulurken; Ticaret Bakanlığı, sahtekarların izledikleri yöntemleri açıklayarak vatandaşları uyardı.

- Piramit satış sistemlerinin en belirgin özellikleri; kazanç garantisi vermesi, 'hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat' ya da 'iş işten geçmeden satın alın' gibi baskıcı söylemlerle tanıtılmasıdır.

- Vadedilen kâr tekliflerinin normal koşullar dikkate alındığında gerçek olamayacak kadar yüksek olması dolandırıcılık göstergesidir.



- Yüksek kazanç vurgusuyla gösterişli şekillerde tanıtılması, kazanç vaadi dışında sistem hakkında sağlıklı bilgi verilmemesi en fazla izlenilen yöntemlerdir.



- Bu sistemler farklı tutarlardaki paketlerde genelde yüksek ücretli olanlara yönlendirme yapar.