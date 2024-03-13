PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dolandırıcıların 'sun' yöntemi!

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Dolandırıcıların ’sun’ yöntemi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Saadet zinciri ya da piramit satış sistemi adı verilen dolandırıcılıklara son olarak 'güneş tarlası' dolandırıcılığı eklendi. 'Güneş tarlası' kurup kira verme vaadiyle binlerce vatandaşa arsa payı satan şirketler hakkında suç duyurusunda bulunulurken; Ticaret Bakanlığı, sahtekarların izledikleri yöntemleri açıklayarak vatandaşları uyardı.

- Piramit satış sistemlerinin en belirgin özellikleri; kazanç garantisi vermesi, 'hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat' ya da 'iş işten geçmeden satın alın' gibi baskıcı söylemlerle tanıtılmasıdır.

- Vadedilen kâr tekliflerinin normal koşullar dikkate alındığında gerçek olamayacak kadar yüksek olması dolandırıcılık göstergesidir.

- Yüksek kazanç vurgusuyla gösterişli şekillerde tanıtılması, kazanç vaadi dışında sistem hakkında sağlıklı bilgi verilmemesi en fazla izlenilen yöntemlerdir.

- Bu sistemler farklı tutarlardaki paketlerde genelde yüksek ücretli olanlara yönlendirme yapar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Tarım Kredi Grubu
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
İnsani Yardım Vakfı
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...
10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çıktı
Başkan Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak’ı ziyaret edecek! Terör örgütü PKK’ya büyük harekat hazırlığı
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
SON DAKİKA