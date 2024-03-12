Galler Prensesi Kate, üzerinde oynadığı fotoğraf için özür diledi

Galler Prensesi Kate Middleton, karnından ameliyat edildikten sonra 68 gün kayıplara karıştı. Ardından otomobilde poz verdiği an ortaya çıktı. O kişinin Kate olmadığı vurgulandı.

Kensington Sarayı'ndan servis edilen fotoğrafla ilgili de çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detayları araştırdı. Fotoğrafın üzerinde oynandığı iddiasını ortaya attı.

Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, Prens Louis'in giysisinin omzu, duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması, fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olduğu vurgulandı.