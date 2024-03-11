Şarj noktası 5’e katlandı

Türkiye'deki elektrikli araç piyasası ve şarj altyapısında hızlı gelişim devam ediyor. EPDK'dan edinilen bilgiye göre; 2023 yılı başında Türkiye'de 14 bin 552 elektrikli araç mevcut iken, Ocak 2024 sonu itibarıyla bu sayı 87 bin 941'e ulaştı. Ayrıca, lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı başında ülke çapında 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 16 bin 366'ya yükseldi. Bu arada, Türkiye'de soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5.37 olurken, bu oran Avrupa ülkelerinde ise ortalama 13.75 seviyelerinde.

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