Galeta leblebi bulantının çaresi

Gebelikte sağlıklı beslenmek, hem anneyi hem de doğacak bebeği koruyor. Diyetisyen Renan Güneş, gebelik döneminde beslenme, kilo kontrolü, dikkat edilmesi gerekenler ve hormonal değişiklikler gibi önemli konularla ilgili bilgiler veriyor: İlk 28 gün folit asit çok önemli. Bulantıları azaltmak için sabah kalkar kalkmaz mide asitini emmeye yardımcı olacak galeta, leblebi, çubuk kraker gibi besinleri yataktan kalkmadan tüketmeye çalışmalı. Ayrıca kalsiyumun zengin kaynağı olan süt, yoğurt ve peynir düzenli tüketmeli. Asitli içecekler, hazır meyve ve taze sıkılmış meyve suları midede yanmaya ve ekşimeye sebep olacağından tüketilmemelidir.

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