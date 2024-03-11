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Fırtına’dan bir ilk!

Karagümrük’ü 5-1’le geçen Trabzon bu sezon ilk kez ilk golü yediği karşılaşmayı kazandı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Fırtına’dan bir ilk!

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Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden ve Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi büyük moral kazanan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk golü yedikten sonra ilk galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 29 haftada 10 yenilgi alan Trabzonspor bu maçların 8'inde ilk golü kalesinde görürken 2'sini ise öne geçtikten sonra kaybetmişti. Bordo-Mavililer, öne geçtiği Hatay ve Kasımpaşa maçlarından 3-2'lik skorlarla puansız ayrılırken, Karagümrük maçı öncesi geriye düştüğü sadece 2 maçtan puan çıkartmıştı. Fırtına söz konusu maçlarda Sivas ile 3-3, Başakşehir ile de 1-1 berabere kaldı. Karagümrük karşısında ilk kez geriye düştüğü maçı kazanan Trabzon, bu şanssızlığını da kırmış oldu.

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