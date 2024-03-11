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Fener söktü aldı

30’da Halil’in golüyle büyük şok yaşayan Fenerbahçe, 59’da Mert Hakan, 87’de Batshuayi (pen.), 90+4’de Ferdi ve 90+9’da İrfan Can ile farka koştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Fener söktü aldı

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Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı Pendikspor'u 4-1 yendi. Pendik'te, 30. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından ortasına arka direkte iyi yükselen Halil, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-1... 40'ta Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Mert arka direğe ortaladı. Dzeko'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

SON DAKİKALARDA COŞTU
Mert Hakan, 59'da muhteşem bir gole imza attı. Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Mert Hakan uzak köşeye plasesini gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1. 71'de Welinton, ikinci sarıdan kırmızı gördü. 86'da İrfan ceza sahasına girerken Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR ile yaptığı konuşmanın ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Batshuayi gole çevirdi: 2-1. 90'da Lusamba kırmızı kart ile oyundan atıldı. 90+4'te Ferdi, Fred ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi: 3-1. Kapanış golü 90+9'da İrfan Can ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla skoru belirledi: 4-1.

FERDİ'DEN SİFTAH
Sarı-Lacivertliler'in yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Ferdi'nin Süper Lig'de 2 de asisti bulunuyor.

İRFAN CAN KALDIĞI YERDEN
İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son iki maçı kaçırmıştı. Kas yırtığı nedeniyle Kasımpaşa ve Hatay maçlarında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, dün son yarım saatte forma giydi. Milli oyuncu hem penaltı aldırdı hem de müthiş bir gol attı.

FENER UZAKTAN AVLIYOR
MERT Hakan Yandaş ve İrfan Can ceza sahası dışından kaleciyi avladı... Sarı-Lacivertliler bu sezon ceza sahası dışından 12. golünü attı. Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'nın en büyük 5 liginde ceza sahası dışından en fazl gol atın takım.

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