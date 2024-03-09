Sosyetik şenlik!

'Women's Shopping Gala' önceki gün İstanbul'da gerçekleşti. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı şenlikte farklı sektörlerden girişimciler bir araya gelerek, eğlence ve keyif dolu bir etkinlikte markalarını tanıttı. Aslı Özdemir, Tuğba Tosyalı, Yeşim Yılmaz Bozfırat organizasyonu ile Aslıhan Doğan Turan ev sahipliğindeki Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak gerçekleşen 'Womens Shopping Gala', kadın girişimcilere destek sağladı. TOÇEV için gerçekleşen alışveriş galasında ünlü isimler ve girişimci markalar eğitime de destek oldu.

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