Turkuvaz Medya’da Enerji sektörü tüm yönleriyle ele alındı! 2035’te araçların yarısı elektrikli olacak

Enerji sektörünün tüm yönleriyle ele alındığı, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu'nda sektörün önde gelen isimleri önemli değerlendirmelerde bulundu.

'Yeşil Dönüşüm-Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirilebilir?' başlıklı panel, Sabancı Üniversitesi İstanbul Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray moderatörlüğünde RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, Enerjisa CEO'su Murat Pınar, Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Socar Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ve Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

3 YILDA 8 MİLYAR TL YATIRIM

Enerjisa CEO'su Murat Pınar, son yıllarda sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin düşürülmesinde enerji sektörünün ana aktör olduğunu söyledi. "Depremin Enerjisa'yı da çok sarstığını hatırlatan Pınar, "Şimdi şehirlerin yeniden kurulmasından bahsediyoruz. Hatay'ın geleceği için hem trafo hem kapasite hem de enerji nakil haklarını içeren 2 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yıl için 8 milyar lira yatırım planladık. Bu yatırımlarla deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasını hızlandıracağız" diye konuştu.

ŞARJ NOKTASINDA ÜST SIRALARDAYIZ

Murat Pınar, elektrikli araçlara yönelik de şöyle konuştu: "Elektrikli araçlardaki büyüme çok konuşuluyor ama aslında elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçtan daha eski. 2035'te toplam satılan araçların yarısının elektrikli olacağını düşünüyoruz. TOGG'un gelmesi, elektrikli araçlara olan ilginin artması, bizi elektrikli araçların şarj cihazları noktasında Avrupa'da üst sıralara taşıdı. Teknolojiler çok yeni. Gelişmeler sürüyor. Bugün dünyadaki tüm araç parkını değiştirmeye çalıştığımızda zaten 50 yıldan bahsediyoruz. Türkiye bu anlamda şanslı. Bu alanlarda yatırımlara devam etmek zorundayız. Bu bizim için bir seçenek değil, zorunluluk."



ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2 KATINA ÇIKARILMALI

Foruma video konferansla katılan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera, 'Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek' başlığındaki konuşmasında, "Yenilenebilir enerjinin, Paris Antlaşması'na uyum sağlayabilmesi için 2030'a kadar 3 katına ve enerji verimliliğinin 2 katına çıkarılmasının en gerçekçi rota düzeltme eylemi olduğuna inanıyorum. IRENA Dünya Enerji Geçişi Görünümü 2030 Raporu'na göre dünyanın yenilenebilir enerji, enerji depolama ve yenilenebilir yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasında önemli ivme kazanması gerekiyor" dedi. La Camera, şunları söyledi: "IRENA, ETAF olarak adlandırılan Enerji Geçişini Hızlandırma Finansman Platformu gibi proje destek platformları, stratejik finansman ve yatırım desteği ile yenilenebilir enerjiye yönelik küresel geçişe ivme kazandırılmasında ön saflarda yer alıyor. ETAF, gelişmekte olan ülkelerde yürütülen projelere 5 milyar dolar yatırım sağlamayı hedefliyor."



2 MİLYAR EURO YATIRIM HEDEFİ

Enerjide dönüşümün başladığını vurgulayan Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, "Hızlı adımlarla ilerliyoruz. Hükümetimizin de atmış olduğu ciddi adımlar var. 2030-35'e kadar bugüne kadar yapılanın iki katı yatırım yapılması gerekiyor. Devlet üstüne düşen görevi yapmış durumda. Yabancı yatırımcıların da ciddi anlamda talepleri var" dedi.

Sinan Ak, şunları söyledi: "Önümüzdeki 2-3 yılda yenilenebilir enerji alanında ciddi anlamda bir dönüşüm görüyorum. Elektrikli araçlar artıyor, Türkiye için bu stratejik bir ürün. Hem Türkiye'de hem yurt dışında yatırım yapıyoruz. Şu an 12 ülke civarında ekibimiz var, 2030 yılına kadar 2 milyar euro civarında yatırım yapmayı hedefliyoruz."



2 MİLYON ARAÇ HAYAL DEĞİL

RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, yenilenebilir enerjide çok iyi noktada olduğumuzu belirterek, "Bugün siz Londra Borsa'sında 'yeşil tahvil' ihracıyla ilgili yatırımcılarla konuştuğunuzda karşılık bulabiliyorsunuz. Yatırımcı, ülkemizin geçmiş 5 yılda, 10 yılda yaptıklarına bakıyor. Buna baktığı zaman da Türkiye'nin ortaya koyduğu işler var. Ve yatırımcı da bunun için ne kadar uygun bir alan olduğunuzu görüyor. Türkiye'de 2035 yenilenebilir enerji için çok önemli bir dönem olacak. 2 milyon adet elektrikli araç hayal değil. Her 10 araca bir soket dediğinizde biz Türkiye'de 200 bin adet kamuya açık şarj noktasını sağlamış olacağız" dedi.



GÜNEŞTE EN ŞANSLI ÜLKELERDENİZ

SMART Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ da 2016 yılında yatırım kararı aldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Devletimiz desteklere önce güneş paneli üzerinde başladı. Biz de ilk tesisimizi Gebze'de devreye aldık. Devletin verdiği yönlendirmeyle hareket ederiz. Türkiye güneş konusunda en şanslı ülkelerden biri. Almanya'da siz aynı panelle 1 kilovatsaat üretirken Türkiye'de 2 kilovatsaat üretiyorsunuz. 10 yılda sektörün geldiği yer çok iddialı. Açık ara en fazla üreteceğiniz enerji güneş."



YAKINDA UÇAK YAKITI MÜJDESİ GELİYOR

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, sürdürülebilir yakıtlara ilişkin, "Sürdürülebilir uçak yakıtı, jet yakıtı yerine gelecek ama ilk elektrikli araçların pilinin mevcudiyeti kadar onun büyüklüğü de önemli. Tırlarda henüz elektrikli mekanizmalar gelişmedi. Petrokimya ürünlerinin devam edeceğini görüyoruz" dedi. Ibadov, şöyle konuştu: "Bir taraftan biz gelecekle ilgili karbona bağlı olmayan ürünlerin oluşması için çalışırken öbür taraftan da mevcut talebi karşılayacak üretimi yapmalıyız. Bugün bizim stratejimiz mevcut yatırımlarımızı, mevcut üretimlerimizi tam gaz devam ettirmek."



AVRUPA'DA TEDARİK SORUNLARI TÜRKİYE İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Foruma online canlı bağlantıyla katılan siyaset bilimci, yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Danışmanı Ulrike Reisner, Avrupa'nın enerji politikalarını eleştirerek, AB'deki tedarik sorunlarının artmasının Türkiye gibi ülkeler için fırsat olabileceğini vurguladı. Reisner, "Bugün Brüksel'in enerji politikasının karanlık yüzüne değineceğim. Ben buna Avrupa Birliği (AB) içerisinde enerji diktatörlüğü diyorum. AB, Avrupa Konseyi ile birlikte bir mevzuata dayanmadan, üye devletlerin egemenlik haklarına saygı göstermeden bir enerji politikası güdüyor" dedi.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ ZOR

Reisner, şunları söyledi: "AB'nin aldığı tedbirler kendi üye ülkelerinin egemenlik haklarını ihlal etmemeli. AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu sistematik bir şekilde ülkelerin enerji çıkarları ile ilgili politikalarını 'acil' durum başlığı altında etkilemeye çalışıyor. Özellikle Rusya'ya olan yaptırımlar AB'ye enerji girişini oldukça sınırladı. İkinci konu Yeşil Mutabakat. Yeşil mutabakat ekonomik olarak son derece sorunlu ve Avrupa'daki sektöre büyük bir yük bindiriyor ve rekabeti bozuyor. Şu anki ortam 2025'ye kadar sıfır emisyonu pek mümkün kılmıyor."



KONTRATLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Karbon vergisi ve yeni uygulamaların çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren üreticileri de zorlayacağını belirten Reisner, "Ekonomik rakamlara baktığımızda Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın yeni enerji politikasının zararlarını göreceğini düşünüyoruz. AB'deki tedarik sorunlarının artması Türkiye gibi ülkeler için fırsat olabilir. AB'de enerji talebi artarken Rusya ile yapılan kontratlar yeniden gözden geçiriliyor. Kontratlar bozulmak isteniyor. Bu Türkiye için dikkatle izlenmesi ve fırsat olarak görülmesi gereken bir alan" ifadelerini kullandı.



ANA GÜNDEM ENERJİ

SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, açılış konuşmasında, "Dünyanın en önemli gündemi enerji. Türkiye'nin yakın gelecekte gaz ve fosil yakıtlar dışında yenilenebilir enerjide de önemli bir yere geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



GELDİĞİMİZ NOKTA CESARET VERİYOR

A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner de yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye'de geldiğimiz nokta bize cesaret veriyor. Çok hızlı değişime çok hızlı adapte olan bir iş dünyamız var" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Forumun ana sponsorluğunu Halkbank, Kalyon Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom, Vakıf Leasing, Ziraat Bankası, cosponsorluğunu Enerji SA, RHG Enertürk Enerji, Smart Güneş Teknolojileri, Socar Türkiye, destek sponsorluğunu ise Akfen, BioTrend, Karakan Enerji, D&R, Epiaş, İdefix, NaturelGaz, Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş, Papara, Shell, Zorlu Enerji üstlendi.