Meral Akşener, kendisini korkaklıkla suçlayan Yavaş’a sert çıktı: Partimize operasyon çekiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Millet İttifakı'nın dağılma sürecinde korkak olmakla suçladı. Akşener Yavaş'a sert çıktı:

Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine bu söylendi. Şahitli, ispatlı bu söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibarıyla o günler geçti, bugün itiraf etti.