Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek?

KAZANCA VERGİ YOK: Evde üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti bulunuyor. Esnaf muaflığı limiti 2023'te 700 bin lira idi, bu yıl elde edilen hasılat için limit 1.1 milyon liraya yükseldi. Esnaf muaflığı belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek sigortalı olabiliyor. Bu yıl için prim aylık 6 bin 400 lira. Böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.



İŞ KURANA İLAVE DESTEK

TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinden çok sayıda kadın yararlanırken; KOSGEB'in Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nda eğer girişimci kadın ise destek tutarı artıyor.



İSTİHDAM EDENE TEŞVİK

Yeni eleman alınırken kadın seçilirse istihdam teşviğinin süresi uzuyor.

KONUTTA VERGİ MUAFİYETİ

200 metrekareden daha küçük tek evi olan ev kadınları şartları sağlıyorlarsa emlak vergisi ödemiyor.



EN AZ 60 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde 24 maaş çeyiz yardımı veriliyor. Ödemenin tutarı en az 60 bin lira. Memur çocuklarına ise evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de imkan bulunuyor.



EVLENENE TAZMİNAT

Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içinde başvurduklarında istifa ederek kıdem tazminatlarını alıp ayrılabiliyor.



MESAİ AYARI

İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yarısından fazlası 20.00- 06.00 arasına denk gelen gece vardiyalarında çalıştırılamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

ANNE OLANA İZİN İMKANLARI

Kadınlar doğumdan önce ve sonra toplam 16 hafta izin yapıyor. Ayrıca günde 1.5 saat süt izni var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı da bulunuyor.



İZNE ÇIKANA EN AZ 49.784 TL

Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. 112 gün için en düşük ödeme 49 bin 784 lira. Maaşa göre tutar yükseliyor.



600 TL DOĞUM YARDIMI

Doğum yapan her kadına ilk çocuk için 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor.



YARI ZAMANLI ÇALIŞANA 19.850 TL

Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, ilk doğumda 60, ikincide 120, sonrakilerde 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren, çalışmadığı süreninkini brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR ödüyor. İŞKUR, yarım çalışılan her ay için 9 bin 925 lira ödüyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapana İŞKUR'un yaptığı ödeme 19 bin 850 lira.



857 TL EMZİRME ÖDENEĞİ

Doğum yapan anneye süt parası yani emzirme ödeneği veriliyor. Bir seferlik verilen bu ödenek bu yıl 857 liraya yükseldi.



6 YIL PRİM KAZANCI

Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl olmak üzere en çok 3 çocuk için borçlanarak 6 yıl kazanabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.



ENGELLİ ANNESİNE ERKEN MAAŞ

Başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olanların, 1 Ekim 2008'den sonra ödedikleri prim gün sayılarına 4'te 1'i kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekiliyor.



PRİMLERİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Hazırlığı yapılan reform ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Mevcut asgari ücrete göre 6 bin 400 lira 80 kuruş olan prim tutarının 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.



ÇOCUĞU OLANA HIZLI EMEKLİLİK

Kadınlara emeklilik için yaş desteği de sağlanacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model geliştirilmesi bekleniyor. Buna göre, çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.



YARIM GÜN İŞ

Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede anneye yarım maaş ödeniyor.

