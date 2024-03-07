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Uzmanı hipofiz tümörleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor

Beyinde meydana gelen hipofiz tümörü, 45 yaşından sonra daha sık görülüyor. Görme kaybı, çift veya şaşı görmeyle belirti veriyor. Uzmanlar, erken tanının önemine değiniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Uzmanı hipofiz tümörleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor

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Vücuda salgılanan tüm hormonların 'orkestra şefi' olarak tanımlanan hipofiz bezinden köken alan tümörlere 'hipofiz tümörü' deniliyor. Genellikle yavaş büyüyen ve iyi huylu olan hipofiz tümörleri her yaş grubunda görülse de 45 yaşından sonra daha sık gelişiyor.

Tam olarak oluşum nedeni bilinmeyen hipofiz tümöründe genetik etkenlerin ve çevresel faktörlerin rol oynayabileceği düşünülüyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Bayraklı, hipofiz tümörleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ZAMAN KAYBETMEYİN
Hipofiz tümörleri, en yakın komşusu olan göz sinirlerine yaptığı baskı nedeniyle kalıcı körlüğe yol açabilir. Dolayısıyla görüş alanının dış taraflarında görme kaybı, çift veya şaşı görme gibi şikayetlerde zaman kaybetmeden hekime başvurmak çok önemlidir. Hasta şikayetlerini dikkate alır ve hekime başvurursa, teşhis tümör küçükken konulup, görme kaybının ilerlemesi önlenebilir. Ancak hasta bulguları göz ardı ederse tümörün boyutları iyice artabilir, bunun sonucunda tedavi daha komplike hale gelebilir. Çok daha önemlisi kalıcı körlük ile sonuçlanabilir. HORMONA GÖRE

BELİRTİ VERİYORLAR PROLAKTIN SENTEZLİYORSA
Her iki cinsiyette de infertilite, libidoda azalma ve osteoporoz gelişebilir. Bu yakınmalara kadınlarda adet düzensizlikleri ve meme başından süt gelmesi; erkeklerde ise erektil bozukluklar eşlik edebilir.

BÜYÜME HORMONU SALGILIYORSA
Baş ağrısı, görme şikayetleri, yüzük ve ayakkabı boyutlarında artış, dilde büyüme, karpal tünel sendromu ve aşırı terleme sorunu yaşanabilir. Hastaların genel vücut hatlarının kalınlaşmış olduğu görülür.

ACTH (ADRENOKORTİKOTROPİK HORMAN) SALGILIYORSA
Cushing hastalığı gelişen bu tabloda kilo alımı, kas zayıflığı, osteoporoz, psikolojik bozukluklar ve hafif travmalarda bile kolayca oluşan yaralar gelişebilir. Hastalarda yuvarlak ve kırmızı/kızarık bir yüz, karında ve koltuk altlarında mor renkli çizgilenmeler, vücutta çürükler görülür.

ÜÇ ANA TEDAVİ VAR
Tümörlerin büyük bir kısmının tanısı biyokimyasal ve radyolojik tetkiklerle rahatlıkla konulabiliyor. Erken dönemde tedavi edildiğinde vücutta oluşan sorunlar ortadan kaldırılabiliyor. Hipofiz tümörlerinde ilaç, cerrahi işlem ve radyoterapi olmak üzere üç ana tedavi seçeneği bulunuyor.

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