CHP, sendikalı memurlar ek ödeme almasın diye Anayasa Mahkemesi’nin yolunu tuttu! AYM de uygun buldu: Memurlar, CHP yüzünden ayda 345 TL’den oldu

CHP'nin açtığı dava sonucunda Anayasa Mahkemesi (AYM), büyük sendikaların üyesi olan memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesini iptal etti. CHP'nin girişimi, 2 milyonu aşkın memurun gelirinde 345 liralık düşüşe sebep oldu.

CHP'nin ortaya çıkardığı krize Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tepki gösterdi. İptal kararı öncesi, hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 liralık ödeme yaptıklarını dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını CHP, AYM'ye götürmüş ve maalesef düzenleme iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu kamu görevlilerimizin aylıklarında, maalesef 345 lira azalma meydana gelecektir. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak gerekli adımları atma noktasında üzerimize düşeni mutlaka yapacağımızı ifade etmek isterim." Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da "Böyle muhalefet düşman başına" dedi.

Memurun cebinden 345 liranın çekip alındığını dile getiren Yalçın, CHP'nin basiretsizliğinin tahammül sınırlarını aştığını söyledi. İkramiyeyi içeren mevzuatın 2 yıl önce yürürlüğe girdiğini, bu değişiklikle sendikal örgütlenmelerin güçlenmesinin amaçlandığını hatırlatan Yalçın, "Yıllarca mücadelesini verdiğimiz ilgili fıkra iptal edildi. Neye, nasıl iptal davası açacağını bile bilmeyen bir ana muhalefetle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

İptal kararı öncesi yapılan son düzenlemede, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 538 lira olarak belirlendiğini, kamu görevlisi sayısının yüzde 2'sini üye kaydedemeyen sendikaların üyelerine ise ayda 190 lira toplu sözleşme desteği ödenmesinin kararlaştırıldığını aktaran Yalçın, "Ancak CHP'nin basiretsizliğinin sonucu olarak, ilgili mevzuat hükmünün tamamının iptaline yönelik bir başvuru oldu" diye konuştu.

Murathan YILDIRIM