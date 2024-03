Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Üreten kadın bize güç katıyor

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne katılan Aile ve sosyal Hizmetler Bakani Mahinur Göktaş, "Hangi alanda olursa olsun elde ettikleri başarı, ülkemiz için de önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Kadın emeği, öncelikle kadın hayatını iyileştiriyor. Çalışan ve üreten her kadın; ailesi, çocukları ve sosyal çevresiyle birlikte toplumun gelişip güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor. Çalışkanlığı ve cesaretiyle Türk kadını, aile ve toplumun refahı için eşsiz bir kaynak sunuyor. Biz de bu kaynağı, kadın yaşamını güçlendiren politikalarla destekliyoruz" dedi.

AYRIMCILIĞA SIFIR TOLERANS

Bakanlık olarak, ailenin ve toplumun refahı için emek sarf eden kadının haklarını koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Göktaş, kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini, ayrımcılık ve şiddete karşı, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini, cam tavanları ve tüm engelleri bir bir aştıklarını vurguladı. Bakan Göktaş şöyle konuştu: "Kadınlara, eğitim ve istihdam başta olmak üzere hayatlarının her anında destek oluyoruz. Bugün emekleri ve tecrübeleriyle ülkemizde ve dünyada büyük başarılar elde etmiş pek çok Türk kadını var. Alanında öncü olan kadınların her biri, her biriniz bizim için gurur kaynağısınız. Sizin hayalleriniz hepimizin gerçeği, sizin başarılarınız hepimizin sevinci oluyor. Ulaştığınız başarılar kadar gösterdiğiniz gayret ve azimle de pek çok kadın, pek çok insan için ilham kaynağı oluyorsunuz. Sizler gibi kendisine ve ülkesine katma değer üreten güçlü kadınlarla, Güçlü Türkiye vizyonumuzu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum."

22 YILDA BÜYÜK ATILIM

Türkiye'de son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrulusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. İki gün sonra açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında ise kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için hedef ve uygulamalarımıza yer verdik. Türkiye'de, her geçen gün eğitim alan, meslek sahibi olan, yetkinlik düzeyini artıran kadınların sayısı hızla artıyor" diye konuştu. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlar için "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara' programını başlattık. Bu programla, kadınların gelir getiren faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırarak kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEBRİK

Kadın ve erkek temsillerinin oluşmasında, medyanın, aynı zamanda değerlerin pekiştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğuna da işaret eden Göktaş, "Bütün medya platformlarında, kadını her zaman daha etkin rollerde görmeyi arzuluyoruz. Bunun yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi yansıtan yayınların sayısının artırılmasını önemsiyoruz. Medyada topluma örnek olacak, rol model olacak kadınların daha çok görünür olmasını bekliyoruz. Kadın yönetici sayısının en yüksek medya grubu olması nedeniyle Turkuvaz Medya'yı tebrik ediyorum" dedi.

SİYASETSİZ KADIN KADINSIZ SİYASET OLMAZ

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında siyaset dünyasında kadın olmanın kendi hayat hikâyesi olduğunu aktardı.

Şahin, "Siyaset çözüm üretme adam kazanma sanatıdır. Kadının yaradılış fıtratı olarak duygusal zekası, empati yeteneği siyasette, Türkiye yüzyılı belediyeciliğinde önemli fırsatlar ve imkanlar vermektir. Siyasetsiz kadın, kadınsız siyaset olmaz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına büyük önem verdiğini anlatan Şahin, "Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında partiyi kurarken kadınsız demokrasi, kalkınmanın olmaz demesiyle yolculuğa çıktık. Cumhurbaşkanımız 'kadın sözde değil özde olacak' dedi.

Atatürk'ün de 100 yıl önce cumhuriyeti kuran iradesi kadıyla erkeğiyle tezahür etmiştir. Hazreti Hatice örneği var. Yani medeniyet kodlarımız da bize yol gösteriyor" diye konuştu. Siyasete 2001'de Ak Parti kurucusu olarak başladığını Gaziantep'te seçilemeyeceğini düşündükleri bir sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiğini ancak seçildikten sonra da kadının siyasetteki yerinin değişmesi için çalıştıklarını kaydeden Şahin, 'Kadın kadının kurdunu kadın kadının yurdudur'a döndürmemiz ve takım ruhuyla çalışmamız lazım" dedi.



TAKIM RUHUYLA ÇALIŞMALIYIZ

VAKIFBANK Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schurmann, konuşmacıların her birinde kendini bulduğunu kadının mücadele hikayesinin hep benzer olduğunu dile getirdi. Schurmann, 15 yıl dünya ve Avrupa voleybol federasyonunda görev yaptığını hatırlatarak "Vakıfbank dünyanın en başarılı voleybol kulübü. Türkiye kadın voleybolu olimpiyatlarda mücadele edecek bizim kulübümüzden yetişen 7-8 oyuncumuz olacak ve bundan gurur duyuyoruz. En büyük idealimiz kız çocuklarını hayallerine kavuşturabilmek, takım ruhunu aşılamak. Profesyonel sporcu olsalar da olmasalar da eğitim hayatlarında bir gruba dahil olma, sporun verdiği yarışma ruhunu kazanabilmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.



KIZ ÇOCUKLARINA REHBER OLACAK

VAKIFBANK Altyapı Menajeri ve Eski Kaptanı Melis Gürkaynak bir çok kadının hikayesini dinlemenin kendisine ilham verdiğini söyleyerek "Eski bir sporcuyum 8 yaşında Vakıfbank spor kulübünde başladım voleybola ve 15 yaşımda takımda oynamak için İstanbul'a geldim. Profesyonel sporcu olma yolunda ilk adımımı attım. 32 yaşımdayken Vakıfbank spor kulübünde aktif spor hayatıma son verdim. Sporcu olmak büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Şimdi kulubüme Alt Yapı menajeri olarak hizmet veriyorum. 8 yaşında giren kız çocuğu büyüdü şimdi yeni kız çocukları için rehber olmaya çalışıyor. Büyük bir sorumluluk ve keyif verici bir yolculuk" dedi.



SESİMİZİ DUYUYORSAN SES VER

Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Lideri Azra Zeynep Talakoğlu Türkiye'nin ilk ve tek tamamen kadınlardan oluşan akreditasyon almış arama kurtarma ekibi olduklarını söyledi. Talakoğlu, "Tüm önyargıları yıkarak başarılı olduk. 6 Şubat depremlerinde görevimizi yaptık. Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşananları da kabul etmiyoruz. Orada fırsatı olsa en az bizim kadar başarılı olabilecek ve sesini duyurmayı hak eden kadınlar var. O nedenle o kadınlar için sesimi duyan var mı, sesimi duyuyorsan ses ver diyorum" dedi.



'YAPAY ZEKADA YOKUZ'

Veri Bilimci ve Yapay Zeka Araştırmacısı, Akademisyen, Yazar Şebnem Özdemir yapay zekanın kadına karşı önyargılı olduğunu vurgulayarak, "Yapay zekada kadının adı yok" dedi. Yapay zekanın veri varsa öğrenebileceğini ve üretici yapay zekanın da kadına karşı önyargılı olduğunu söyleyen Özdemir, "Bize bir bilimsel deney yapan bilim insanlarını göster dediğimizde ön planda erkeğin aktif test yaptığı kadının arka planda kaldığı çizimleri gördük. Bu makineyi önyargılı kılan bizleriz" dedi.



ÜÇ YÖNETİCİDEN BİRİ KADIN

A PARA Genel Yayın Yönetmeni ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner de Turkuaz Medya'nın kadın istihdamında hem Türkiye'den hem de Türkiye medyasından ayrıştığına işaret ederek medyada 782 kuruluş arasında yapılan araştırmada TV kanallarında çalışanların yüzde 73.4'ünün yöneticilerin de yüzde 87'sinin erkek olduğuna dikkat çekti. Turkuaz Medya'da ise üretim ve matbaa hariç 2001 çalışan arasında kadın istihdam oranının yüzde 42, yönetici oranını ise yüzde 33 olduğunu vurgulayan Doğaner, 2023 yılında işe alınan kişilerin de yüzde 52,6'sının kadın olduğunu söyledi. Doğaner, "Bir gün kadınlar gününü kutlamaya gerek duymadığımız bir zaman dilimine ulaşmayı umuyorum" dedi.



KADIN İSTİHDAMI ARTMALI

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, nüfusun yüzde 49.9'u kadın olmasına rağmen istihdam ve yönetici oranında çok büyük bir ayrım oluştuğunu dile getirdi. Güngör, kadın yönetici oranının yüzde 19.9, işgücüne katılım oranının ise yüzde 25 olduğunu söyleyerek nüfusa oranlandığında kadın istihdam oranının erkeklerin yarısı kadar olduğunu ve ciddi bir eşitsizlik yaşandığını kaydetti. Ücretlerde de eşitsizlik yaşandığını kaydeden Güngör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kadın istihdam oranının OECD ortalaması yüzde 66'ya çıkması durumunda milli gelirin 210 milyar dolar artacağına işaret ettiğini hatırlattı.



'POZİTİF AYRIMCILIK DEĞİL EŞİT FIRSAT VERİLMELİ'

Hıdır T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu, konuşmasına, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekerek başladı. Kuzucu, yaşanan savaşların özellikle yerli ve milli teknolojinin, savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu bize teknolojide ne kadar ileriye gitmemiz gerektiğini önemini gösteriyor. Bizler vakıf olarak yürüttüğümüz çalışmalarda gençlerin milli teknoloji hamlelerini hayata geçirebilmeleri, teknolojilerini geliştirebilmeleri için projeler üretiyoruz." Kuzucu vakıflarında yönetim kurulunun 5 kadın 4 erkek üyeden oluştuğunu belirtti.



KADINLAR ÇİÇEK DEĞİL BAHÇIVANDIR

Tiyatro Sanatçısı ve Oyuncu Gonca Vuslateri zirvedeki konuşmasında, "Son yıllarda özellikle kadın yönetmenlerin çoğalmasıyla sektörde ciddi bir değişiklik var. Önümüzdeki aylarda dijital platformlarda benim de yazdığım bir sinema filmini izleyeceğiz. Bu memleketin hikâyelerini anlatmayı çok seviyoruz. Kadınlar çiçektir diyorlar. Aslında bir bitkinin güzelliğini verebilmesi için iyi bir bahçıvana ihtiyacı vardır. Güzel gördüğümüz her şey bir annenin evladıdır ve kadınlar bahçıvandır aslında" diye konuştu.



ROL MODELLER OLUŞTURACAĞIZ

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal, rol modeller ve eğitimle birlikte kadınlarla ilgili önyargıları kırmak için çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu: "P&G'nin yüzde 62'si kadın, yöneticilerin yüzde 63'ü kadın. Erkek işi olarak adlandırılan birçok işte kadın liderlerimiz var. Çocuk bakımının kadınların işi olmadığını erkeklere anlatmak için 8 haftalık babalık iznimiz var. Rol modeller oluşturmak için olimpiyat yolculuğunun destekleyicisiyiz. Ergenlikte özgüveni kırılan genç kızları ayağa kaldırmak rol modeller ve eğitimle sağlanıyor."



GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Zirve'nin ana sponsorluğunu Vakıfbank, Türk Telekom, Halk Bankası, Borsa İstanbul, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo, co sponsorluğunu Türk Hava Yolları, destek sponsorluğunu ise Papara, P&G, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İdefix ve D&R üstlendi.