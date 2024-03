Marketler ette fiyatları sabitledi

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, Ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi. Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal da ESK ile iş birliği kapsamında Ramazan boyunca kentte kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini kaydederek, "450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Ramazan boyunca kırmızı et, bu fiyattan tüketicilere sunulacak" diye konuştu.

