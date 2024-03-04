Galatasaray'ın paylaşımı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı çıldırttı: "Bunun bedelini ödersiniz"

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bitimiyle protokol tribünü karıştı. Galatasaray, maç sonu sosyal medyadan sarı-lacivertli salıncakta sallanan bir kartal paylaşımı yaptı. Videoyu gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Galatasaraylı yöneticilere,"Paylaşımınızı kabul etmiyoruz. Gereğini yapmazsanız ağır bedel ödersiniz" ifadeleriyle bağırarak tepki gösterdiği ortya çıktı.

O PAYLAŞIM ORADA KALACAK

Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk ise,"Beşiktaş taraftarı Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz özür dileyeceğiz. Önce onlar küfür ettikleri için özür dilesin" şeklinde cevap verdi. Öztürk, "Kazandık diye mi özür dileyelim ya da puan farkı 26 olduğu için mi? Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz. Sahaya su atacaksınız 90 dakika. Hayır o paylaşım orada kalacak" dedi. Ardından Beşiktaş'tan bir açıklama daha geldi. Yapılan paylaşımda, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.

HAKKIMIZIN YENMESİNİ KABUL EDEMİYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık" diye konuştu. Santos, "Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hakkımızı da yedirmem! Net penaltı, bahane üretmeyi sevmem. Omar Colley'in pozisyonu sarı kart. Maçı bırakmadık, devam ettik. Bu şekilde devam edersek, Beşiktaş daha da iyi olacak" dedi.



RASHİCA: ÇOK ÜZGÜNÜM

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica 1-0 kaybedilen maç sonrası açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki yıldız, "Çok üzgünüm! Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık ama gol atamadık. Kötü bir gol yedik, şanssızlık sonucu kendi kalemize gol attık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Galip gelemediğimiz için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, etkili oynasa da skora katkı sağlayamadı.



6 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş iç sahada 6 maç sonra gol yedi. Siyah-Beyazlılar ligde Karagümrük'ü 3-0 yenmiş, Adana Demir'le 0-0 berabere kalmıştı. Trabzon'u ve Konya'yı 2-0'la geçen Kartal, kupada da Eyüpspor'u 4-0, Konyaspor'u da 2-0 mağlup etmişti.



ABOUBAKAR ISLIKLARLA GİRDİ

Derbinin son bölümlerinde Cenk Tosun'un yerine giren Vincent Aboubakar Beşiktaş taraftarının protestosuna maruz kaldı. Kamerunlu santrfor Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Küçük bir azınlık ise tepki göstermedi



Kartal'ı taşıyacak salıncak yapılmadı

Feyyaz Uçar, Galatasaray'ın yaptığı salıncaklı paylaşımla ilgili, "Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak. Kartal yükseklerde uçar. Bu hareket hiç yakışmadı. İş ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor" diye konuştu.



KAPALI TRİBÜNDEN 121. YIL KOREOGRAFİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi için özel bir koreografi çalışması yaptı. Beşiktaş'ın kuruluşunun 121'inci yılı sebebiyle kapalı tribünde açılan dev koreografide Siyah-Beyazlı ekibin 1903 yılından beri kullandığı logoların yanı sıra Beşiktaş Kulübü'nün kurulmasında öncülük eden isimlerin resimleri yer aldı.