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Geçilmez duvar: Galatasaray savunma istatistiğiyle Avrupa'nın zirvesinde

PSV, maç başına yediği 0.45 golle ilk sırada yer alırken onu 0.50 ile Inter takip etti. Cimbom ise maç başına 0.54 gol yeme istatistiğiyle Avrupa’nın dev takımlarına savunma dersi verdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Geçilmez duvar: Galatasaray savunma istatistiğiyle Avrupa’nın zirvesinde

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de elde ettiği sonuçlarla taraftarını mutlu etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekerken savunmasıyla da parmak ısırtıyor. Cimbom bu sezon oynadığı 26 Süper Lig maçında kalesinde sadece 14 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, 26 maçın 14'ünde gol yemedi. Galatasaray'ın muhteşem performansında kaleci Muslera ve savunma oyuncularının büyük katkısı var.

Ancak takım savunmasının doğru şekilde yapılması da kalesini kapatmasında etkili oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, yediği gol ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Galatasaray, maç başına yediği 0.54 golle 3. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında ise 22 maçta 10 gol yiyen Hollanda ekibi PSV Eindhoven var. PSV kalesinde maç başına 0.45 gol gördü. İkinci basamakta 0.50 ortalamayla İtalyan devi Inter bulunuyor. Aslan, Avrupa'nın önemli liglerine bakıldığında Real Madrid, Leverkusen, Benfica, Krasnodar, PSG, Arsenal ve Liverpool gibi önemli takımları da geride bıraktı. Veysel Yıldız

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