Real Madrid’in Arda Güler planı: 5 kilo daha kas kazanmalı raporu verildi

2024-25 planlarına şimdiden başlayan Real Madrid'de fizyoterapist Antonio Pintus, bazı önlemler aldı. Tüm oyuncular için tek tek çalışma planları hazırlandı. Bu isimlerden biri de Arda Güler. Pintus, Arda Güler için Rodrygo'ya uygulanan planın bir benzerini sundu. Arda Güler'in sahada daha rekabetçi ve mücadeleci olabilmesi için en az 5 kilo daha kas kazanması gerektiğine karar verildi. Plan da buna göre şekillendirildi.



EFSANE BREHME HAYATINI KAYBETTİ

1990 Dünya Kupası'nda Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan ve Alman futbolunun efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti. Brehme'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Brehme 1990 Dünya Kupası'nda penaltıdan kaydettiği golle Almanya'ya şampiyonluğu getirdi.



FATMAGÜL ÇEVİK'TEN 2 BRONZ MADALYA

Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 131 kilo kaldıran Fatmagül Çevik, toplamda da 238 kiloyla 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler, 10'ar erkek ve kadın 20 sporcuyla katıldıkları şampiyonayı 5'i altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalya ile tamamladı. Avrupa Halter Şampiyonası dün sona erdi.



KHALVANDI'DEN DÜNYA REKORU

Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp yeni dünya rekorunun sahibi oldu.



ÜST SIRALARDAN KOPMAYACAĞIZ

Rizespor'un yıldızı Akintola, "Taraftarlara mesajım şudur, bizi desteklemeye devam etsinler. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rizespor'u ait olduğu üst sıralar hedefini devam ettireceğiz" dedi.



RAZGATLIOĞLU REKORLA BAŞLAYACAK

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'na tur rekoruyla başlayacak. 2024 yarış sezonu 23-25 Şubat'ta Avustralya'nın Phillip Adası'ndaki Grand Prix Pisti'ndeki yarışla start alacak.

ENİS DESTAN MI ONUACHU MU?

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı. Nijeryalı golcünün yokluğunda ilk 11 çıktığı 7 lig karşılaşmasında 3 gol bir asistlik katkı sağlayan Enis Destan, son oynanan Pendikspor maçında da fileleri havalandırmıştı. Onuachu'nun geri gelmesiyle birlikte formasını kaptırmak istemeyen Enis, antrenmanlardaki performansıyla da teknik ekibe bu arzusunu ispat etmeye çalışacak. İki forvet oyuncusu arasında ise Abdullah Avcı'yı zor bir karar bekliyor.

Yunus Emre SEL



EDIN VISCA SORUMLULUK ALDI

Trabzonspor'da Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasından sonra takım kaptanlığı görevinde Uğurcan Çakır'dan sonra ikinci sıraya yükselen Edin Visca, sorumluluk almaya başladı. Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler yapan ve kötü gidişattan çıkmaları için daha fazla efor sarf etmeleri gerektiğini vurgulayan Edin Visca'nın üstlendiği sorumluluk diğer oyuncular tarafından da taktir edildi.



ABDULLAH AVCI İLE 61. GALİBİYET

Bordo-Mavili takım Abdullah Avcı ile birlikte şehrin plaka kodu olan 61. lig galibiyetine geçtiğimiz hafta ulaştı. Trabzonspor'da ilk olarak 2020-21 sezonun 8. haftasında göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, bir süre ara verse de tekrar geri döndüğü takımın başında şu ana kadar 111 lig maçına çıktı. Toplamda 111 lig maçında 61 galibiyet, 32 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde eden Abdullah Avcı, 1.93 puan ortalamasını da yakalamayı başardı.



EN AZ YABANCIYI TRABZON KULLANDI

Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra kadro istikrarı arayan Trabzonspor, inişli-çıkışlı bir dönem yaşarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında en az yabancı oyuncu kullanan takım oldu. Sezon başından bu yana yerli ve yabancı olmak üzere 32 oyuncunun süre aldığı Karadeniz ekibinde, yerli oyuncu kullanma oranı yüzde 45, yabancı oyuncu kullanma oranı ise yüzde 55 oldu. En fazla yabancı oyuncuyu yüzde 30 yerli, yüzde 70 yabancı ortalamasıyla Galatasaray kullandı.



FLORYA'DA NEŞELİ GÜNLER

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. İdmanda oyuncuların keyifli tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray, bugün saat 13.00'te yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



ICARDI TARTIŞMASI

G.Saray, geçtiğimiz pazar A.Gücü'nü deplasmanda 3-0 yendi. Dün ise sosyal medyada Mauro Icardi'nin tribünlere müstehcen bir hareket yaptığı iddia edilen bir video paylaşıma sokuldu. G.Saraylı taraftarlar videonun montaj olduğunu ifade etti. A.Gücü tarafı ise konuyu TFF'ye taşıyacağını duyurdu.

KOCAELİ'DE GÜRSEL DÖNEMİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Engin Koyun, "Özlediğimiz şampiyonluğu yakalamak istiyoruz" dedi.



FENER'E YENİ SPONSOR

Fenerbahçe Kürek Şubesi'nin yeni sponsoru Türk gemi inşa firması Sanmar oldu. Sanmar'ın logosu, 2023-2024 sezonu boyunca müsabaka tulumları ve antrenman ürünlerinin üzerinde yer alacak.



BANDIRMA'YA YENİ BAŞKAN

Bandırmaspor'da başkanlık görevine Gürel Soylu getirildi. Açıklamada "Onur Göçmez, 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle Bandırmaspor yönetiminden ayrılmıştır. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürel Soylu olmuştur" denildi.



KAAN AYHAN BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında 3-2 mağlup ettiği Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Kırmızılar'da sakatlığı bulunan Kaan Ayhan'ın zorlu mücadelede forma giyip giyemeceği belirsizliğini koruyor. Okan Buruk'un sağ bekte görev verdiği tecrübeli futbolcunun oynayamaması durumunda bu mevkide Barış Alper'in forma giymesi bekleniyor.



HAMZA AKMAN ŞOKU

Galatasaray'da genç oyuncu Hamza Akman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız adayının sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı öğrenildi. Genç oyuncunun Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza böylece Mustafa Kapı ve Bartuğ Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak.



ASLAN'DAN HÜKMEN GALİBİYET

Galatasaray E Spor Takımı, Beşiktaş'a 3-2 kaybettiği maçta kurallar gereği 1- 0 hükmen galip ilan edildi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hükmen galibiyetin nedeni olarak, Beşiktaş Kulübü'nün zorunlu olan boy videosunu sunamaması gösterildi. E Spor Futbol Ligi'nin konuyla ilgili kararında da "Beşiktaş kulübü zorunlu olan boy videosunu sunamamıştır. Ligimizin kuralları gereği, Beşiktaş kulübü hükmen mağlup ilan edilerek, maç 1-0 Galatasaray'ın lehine tescil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE ÇAĞLAR'IN TAPUSUNU İSTİYOR

Fenerbahçe'nin yarım sezonluğuna kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün performansından memnun kaldı. İspanyol basınından As gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak istiyor. Haberde Sarı-Lacivertli yönetimin Çağlar için Atletico Madrid ile görüşmelere hazır olduğu belirtildi



FENER'E FRED MÜJDESİ

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için sevindiren bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu için dün çekilen MR sonucu temiz çıktı. Brezilyalı oyuncunun takımla birlikte çalışması için hiçbir engel kalmadı. Fred'in son dakikada yeni bir sıkıntı yaşanmaması halinde Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Brezilyalı'nın yine de Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde oynaması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'i maçın 2. yarısında sahaya süreceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı. Çubuklu forma altında henüz golle tanışmamış olmasına rağmen hücum organizasyonlarında aktif rol alan, takımın pres gücü olan tecrübeli futbolcu defansif anlamda da takıma ciddi katkı sağladı. Fred'in takıma katılmasıyla Fenerbahçe'nin orta sahada hem derinlik hem de kalite anlamında ciddi şekilde rahatlayacak.



OSAYI SAMUEL İDMANA ÇIKTI

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Kadıköy'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Afrika Kufpası'dan gecikmeli dönen Osayi Samuel de idmanda yer aldı. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek.



KARTAL'DAN 3'LÜ ROTASYON

Hafta sonunda Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre sağ kanatta Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci görev yapacak. Orta sahada Rade Krunic'in yerine de Mert Hakan Yandaş forma giyecek. İsmail Yüksek ön liberoya çekilirken Mert Hakan 8 numara oynayacak. İsmail Kartal, savunmada da değişikliğe gidiyor. Son Rize deplasmanında sol bek oynayan Oosterwolde kulübeye çekilecek. Sol beke Ferdi Kadıoğlu geçerken, savunmanın sağında yeniden Mert Müldür görev yapacak. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Fred ile takıma yeni katılan Osayi'nin Kasımpaşa maçına kulübede başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ACIMASIZ KARAR

Beşiktaş'ın bir arkadaşlık uygulamasında profil açan oyuncusu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırması Avrupa'da da geniş yankı buldu. İngiliz gazetesi The Sun, "Beşiktaş arkadaşlık sitesi profili nedeniyle gelecek vaat eden futbolcunun sözleşmesini feshetti" manşetini attı. İtalyan Corriere dello Sport ise "Beşiktaş'ın kararı acımasız. Genç bir futbolcunun arkadaşlık sitesindeki varlığı nedeniyle sözleşmesi feshedildi" ifadelerine yer verdi.



NECİP GÖZ DOLDURDU

Konyaspor maçında stoperde görev yapan Necip Uysal, maç boyunca oldukça başarılı bir oyun ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu yüzde 97 pas isabeti sağlarken, 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazandı ve 6 top uzaklaştırdı. Necip, 2 pas arası ve 1 de top kapmayla da taraftarlardan tam not aldı.



VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Söz konusu maçlar Kasımpaşa- Karagümrük, Hatayspor-Sivasspor, Alanyaspor- Adana Demir, Gaziantep FKSamsunspor, Pendikspor- Trabzonspor ve Başakşehir- Kayserispor mücadeleleri oldu. Hakemlerin kararları ve VAR'ın tavsiyeleri aktarıldı.



KARTAL'DA SARI ALARM

Ligde pazar günü İstanbul'a konuk olacak Beşiktaş'ta Necip, Zaynutdinov, Svensson, Masuaku, Semih, Amartey, Demir ve Gedson sarı kart sınırında yer alıyor. Bu isimler kart görürse G.Saray maçında olmayacak.



BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü 20.45'te Konyaspor'u konuk edeceği maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada bilet fiyatlarının 10 bin 500 ila 600 lira arasında değişkenlik gösterdiği bildirildi.



AVRUPA'NIN EN İYİSİ!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy Konyaspor maçında attığ golle takımının aldığı galibiyette önemli rol oynamıştı. Her maçta oyunun üstüne koyarak gelişimine sürdüren yıldız futbolcu önemli bir istatistiğe de imza attı.19 yaşındaki oyuncu, avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 2024 yılının en golcü 23 yaş ve altı futbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Bu sene çıktığı 8 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Semih, Arsenal'ın 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Bukayo Saka (6), Manchester United'ın 21 yaşındaki Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund (6), Lorient'in 22 yaşındaki Fildişili forveti Mohammed Bamba'yı (4) geride bırakmayı başardı. Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük gol silahı olan yıldız futbolcu bu sezon 22 maça çıkıp 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.



FLAŞ REBIC İDDİASI

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un son maçlarda tercih etmediği Hırvat yıldız Ante Rebic hakkında yönetime gönderilebilir raporu verdiği öne sürüldü. Portekizli teknik adamın hem sistemine uymadığı hem de yetersiz performansı gerekçesiyle bu kararı aldığı da gelen haberler arasında.

ŞİMDİDEN ŞAMPİYON!

Cimbom, 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Alınan sonuçlar dışında ortaya konan dominant futbol taraftarları mest etti. Galatasaray'ın tek rakibi kendisi! Aslan, şampiyon olduğu 2018-2019 sezonunu 34 maç sonunda 69 puanla şampiyon tamamladı. Bu sezon ise 26 maçta aynı puana ulaştı. Galatasaray'ın sezonu rekor bir puanla tamamlaması bekleniyor.



Prag rövanşına İNGİLİZ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın yarın Sparta Prag ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.



SACHA BOEY'A GÜVENMİYORLAR!

Alman gazetesi Kicker'da yer alan haberde; Bayern Münih'in sağ bek pozisyonunda büyük bir kriz içinde olduğu vurgulandı. Kulübün henüz performansından emin olamadıkları Sacha Boey'ye güvenmediği aktarıldı. G.Saray'dan Bayern Münih'e 30+5 milyon Euro'ya transfer olan Fransız oyuncu, 2 lig maçında 109 dakika görev aldı.



HEM SÜPER LİG'İN HEM TÜRK FUTBOLUNUN ZİRVESİNDEKİ İKİLİ

Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışı verirken iki dev takımın teknik direktörleri de performanslarıyla konuşuluyor. Galatasaray teknik patronu Okan Buruk ve Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası İsmail Kartal, bir takımın başında en fazla puan ortalaması yakalayan isimler oldular. Süper Lig tarihinde zirveyi paylaştılar. Okan Buruk 60 maçta 2.52 puan ortalaması yakalayarak Süper Lig tarihinin en yüksek puan ortalaması tutturan teknik direktörü oldu. Onu 2.33 puan ortalaması ile İsmail Kartal takip ediyor.



ALMANLAR ONU İSTİYOR

Almanya'dan Local München'in haberine göre Bayern Münih taraftar grubu The Bavarians, Thomas Tuchel'in yerine Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u takımın başında istiyor.