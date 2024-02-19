Samet Aybaba Kopenhag’ın stoperi Denis Vavro’yu tribünden izledi! "Bu adamı kaçırmayalım"

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bu doğrultuda girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba geçtiğimiz hafta Şamipiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag- Manchester City maçını tribünden takip etmişti. Aybaba'nın bu maçta Kopenhag'ın Slovakyalı stoperi Denis Vavro'yu izlediği belirlendi.

SEZON SONU TEKLİF YAPILACAK

Tecrübeli yöneticinin İstanbul'a geldikten sonra Başkan Hasan Arat, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Teknik Direktör Fernando Santos ile bir toplantı yaptığı öğrenildi. Aybaba'nın bu toplantıda 27 yaşındaki oyuncu için, "Tam bize göre bir stoper. Sert bir oyuncu. Hava toplarında da çok etkili. Bu adamı kaçırmayalım" dediği öğrenildi. Santos'un da Vavro ismine onay verdiği ve Kartal'ın sezon sonunda tecrübeli stoper için Kopenhag'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele saat 20.00'de start alacak. Siyah-Beyazlılar'da bu maç öncesinde sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl ve Emrecan Uzunhan forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Aboubakar ve milli takımdan dönen Masuaku'nun ise maça 11'de başlaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş-Konyaspor maçının dışında bir karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'de start alacak mücadelede Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek.



MÜMİN'DEN ACI HABER

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı, kan kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



GİRESUN GALİBİYETİ UNUTTU

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Keçiören'e 1-0 yenilen Giresunspor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı. Genç oyncularla oynamak zorunda kalan Karadeniz ekibi son 12 maçta sadece 1 puan alabildi.

TADIC BUNU HEP YAPIYOR

Fenerbahçe'nin Sırp sol kanat oyuncusu Dusan Tadic gole yaptığı direkt katkılara Rize deplasmanında da devam etti. İrfan Can Kahveci'nin attığı golün asistini yapan Tadic kariyerine bir double-double daha ekledi. Tüm kulvarlarda 12 gol, 10 asiste ulaşan Sırp futbolcu böylece son 6 sezonda doubledouble'a imza atmış oldu. Son maçlarda performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Tadic, skor katkısından geri kalmıyor.



ALKIŞLAR OOSTERWOLDE'YE

Uzun süre stoper oynadıktan sonra, Rize deplasmanında ilk 11'de sol bek olarak dönen Jayden Oosterwolde performansıyla alkış topladı. Hollandalı savunma oyuncusu, şimdiden birçok Avrupa kulübünün takibine girmiş durumda.



REAL MADRİD'E RAYO ÇELMESİ

LA Liga'da dün oynanan maçta lider Real Madrid, Rayo Vallecano ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Arda Güler bu maçta 87. dakikada Luka Modriç'in yerine oyuna girdi. Real Madrid 3. dakikada Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Rayo Vallecano bu gole 27'de Raul de Tomas'ın penaltı golüyle karşılık verdi. Real'de Carvajal uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.



BOLOGNA LAZIO'YU DEPLASMANDA YIKTI

İtalya Ligi Serie A'da dün oynanan maçta Bologna deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Lazio 18'de Isakson'un golüyle öne geçti. Bologna 39'da El Azzouri'nun golüyle eşitliği sağladı. Bologna 79'da Zirzee'nin golüyle maçı kazanmayı bildi. Aldığı bu galibiyetle puanını 45'e yükselten Bologna Serie A'da 5. sırada yer alıyor.



BAYERN MÜNİH TEPETAKLAK GİDİYOR

Almanya'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, Bochum'a konuk oldu. 14'te Jamal Musiala'nın golüyle öne geçen Bavyera temsilcisi, 38'de Takuma Asano, 44'te Keven Schlotterbeck ve 78'de Kevin Stöger'in golleriyle 3-1 geri düştü. 87'de Harry Kane attı: 2-3. Thomas Tuchel yönetimindeki Münih, Leverkusen ve Lazio'dan sonra Bochum'a da yenildi.



BAŞAKŞEHİR'DEN DEV İMZA

Süper Lig ekibi Başakşehir, Manchester City'nin başını çektiği City Football Group ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; City Group, Başakşehir'e uzun dönemli strateji, oyuncu tarama, transfer ve çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. Bu anlaşmayla City, Türkiye'deki ilişkilerini geliştirecek. Başakşehir Başkan Başkanı Göksel Gümüşdağ anlaşma hakkında, "Tarihi bir adım attık. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Türk futboluna hayırlı olsun" dedi.



EYÜP'TEN NEFİS DÖNÜŞ

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, Ümraniyespor'a konuk oldu. 52. dakikada Ümraniyespor, Emrecan Bulut'un golüyle öne geçti: 1-0. 58'de Caner Erkin'in ortası direkt kaleye gitti: 1-1. 69. dakikada Samu Saiz, lideri öne taşıdı: 1-2. 90+4'te Eyüp'ün golcüsü Ahmed Kutucu skoru belirledi: 1-3.



SAMSUN SON ANDA KURTARDI

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 83. dakikasında Gaziantep, Ogün Özçiçek'in golüyle 1-0 öne geçti. Samsun'un golü ise uzatmada Lubo Satka'dan geldi. Bu sonuçla Samsun 30, Gaziantep FK ise 28 puana ulaştı.



ALANYA KAÇTI ADANA YAKALADI

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında 3-3 berabere kaldı. 20'de Balkovec ve 33'te Oğuz ile goller bulan Alanyaspor, devreye 2-0 önde giden taraf oldu.

67'de Emre Akbaba penaltıdan farkı 1'e indirdi: 2-1. 69'da Yusuf Sarı, skoru 2-2'ye getirdi. 76'da Alanya'dan Novais penaltıda Vedat'ı geçemese de dönen topu Hadergjonaj tamamladı: 3-2. Yusuf Sarı, 90+7'de heyecanlı maçta perdeyi kapattı: 3-3. Bu sonucun ardından Adana Demirspor 32, Alanya ise 29 puana ulaştı.

KARŞIYAKA PARAMPARÇA

Son 6 yıldır TFF 3'üncü Lig'den çıkmak için çaba sarf eden Karşıyaka evinde lider Batman Petrolspor önünde de 5-1'lik tarihi yenilgi alarak zirve yarışında çok geride kaldı. Kaf-Kaf, 1 maçı eksik Batman'ın 6 puan gerisinde.



WRC'DE 2. ETAP LAPPİ'NİN

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun ikinci ayağı olan İsveç Rallisi'ni, Hyundai takımından Finlandiyalı Esapekka Lappi kazandı.



SAĞLAM DÖNEMİ BİTİYOR

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılıyor. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Yönetim kurulumuz hocamız ile yolları ayırma kararı aldı. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.