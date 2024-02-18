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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Pendik mücadelesi öncesinde oyuncularına uyarılar yaptı!

Futbolcularıyla toplantı yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, “Pendikspor, kadro kalitesini artırdı. Dikkatli olalım ve yolumuza kazanarak, emin adımlarla devam edelim” dediği belirlendi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Pendik mücadelesi öncesinde oyuncularına uyarılar yaptı!

Pendikspor maçında galibiyet hedefleyen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, tedbiri elden bırakmıyor. Fırtına'nın hocası, karşılaşma öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

DİKKATLİ OLMALIYIZ
Geçen hafta Hatay karşısında iyi bir futbol oynadıklarını ve bunu daha da geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Avcı'nın, "Rakibimiz, küme düşme hattından kurtulmak için mücadele ediyor. Kalitelerini de artırdılar. Başarılı sonuçlar da alıyorlar. Bu konuda dikkatli olmalılıyız. Sizlerden maçta galibiyet bekliyorum. Bu mücadeleyi kazanarak yolumuza emin adımlarla devam edelim" dediği öğrenildi. SIRA ŞİMDİ DEPLASMANDA
5 maçlık galibiyet hasretini iç sahada sonlandıran Trabzonspor, Pendik karşısında 3 maçlık deplasman galibiyeti özlemini gidermek istiyor. Fırtına, son 3 deplasman maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi almıştı.

PENDİK İLE 2.RANDEVU
Bugünkü maçla birlikte Pendikspor ile Trabzonspor, lig tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer, Onuachu ve Bakasetas'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

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