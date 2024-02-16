Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk nefes kesen mücadeleyi kazanmanın mutlu ettiğini ifade etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turu ilk maçında Çek temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yenen Galatasaray'ın hocası Okan Buruk karşılaşma sonrasında konuştu. Sahada çok güzel bir maç oynandığını söyleyen Buruk, güzel bir skora imza attıklarını söyledi.

GOLÜ ATACAĞIMIZA İNANDIM

Okan Buruk şöyle devam etti: Sparta Prag'ın hücumlara etkili çıktığını biliyorduk. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak daha farklı olabilirdi. 18 dakika eksik oynadık. Rakip de eksilince hamlelerimiz oldu. Çok geniş bir kadromuz yoktu aslında. Kaan'ın sakatlığı sonrasında 4-3-3'e döndük. Kırmızı kart sonrası hamle gücümüz azaldı. Galibiyet golünü atacağımıza hep inandım. Muslera'nın 90. dakikada kurtarışı muhteşemdi. O pozisyonda ayakta kalmayı başardı ve yüzüyle golü çıkardı. Sonrasında Icardi'nin golü de muhteşemdi. Barış Alper'in topu getirmesi de. Taraftarımız ise zaten muhteşem. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. 40 maçı bulduk

GÖZLER LEİCESTER'DA

9 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Leicester'ın yolunu tutan Yunus Akgün, 25 maçta ilk 11'de forma giyme şartını karşılamaya uzak kaldı. Milli futbolcu, şu ana kadar 8 maça 11'de başladı. Championship'te lider olan Leicester'ın Yunus hakkındaki kararı merakla bekleniyor.

YABANCI GÖZLEMCİ DÖNEMİ

TFF, Süper Lig'de 'Yabancı TV Gözlemcisi' dönemini başlatıyor. UEFA'nın eski elit hakemlerinin de yer aldığı 10 yabancı gözlemci, televizyondan maçları izleyip hakemlere puan verecek ve bu hakem puanlamasının %50'sini oluşturacak. Gözlemciler şöyle: De Bleeckere (Belçika), West Larsen (Danimarka) Mike Riley (İngiltere), David Borbalan (İspanya), Cees Bakker (Hollanda), Alan Snoddy (K. İrlanda), Lucilio Batista (Portekiz), Alexs Deaconu (Romanya), William Young (İskoçya), Bo Karlsson (İsveç).

MAÇIN KADERİNİ MUSLERA ÇİZDİ!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da maçın kaderini Fernando Muslera çizdi. 90. dakikada ani gelişen Sparta Prag atağında süratini kullanan Wiesner bir anda Muslera ile karşı karşıya geldi. Wiesner'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut Muslera'nın yüzünde patladı. Uruguaylı kaleci kısa bir süre sakatlık yaşadı. Hemen ardından başlayan Galatasaray atağında ise Mauro Icardi 90+1. dakikada Galatasaray'ı 3-2 öne geçiren golü usta bir vuruşla attı. Icardi'nin golü sonrasında RAMS Park bir anda bayram yerine dönerken Sarı-Kırmızılı futbolcular birlikte Muslera da büyük bir sevinç yaşadı.

OKAN BURUK 11'İ BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakanın 11'i Sparta Prag maçına çıktı. Buruk, Süper Lig'de Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakehir karşılaşmalarında aynı 11 ile başlamış, sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

ZANİOLO VİLLA'DA KAYIP

Sezon başı Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, süre bulamıyor. İtalyan futbolcu son 10 haftada ilk 11'e giremezken 6 maçta sadece 62 dakika forma giyebildi. 24 yaşındaki yıldızın 22,5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanılmayacağı ve geri gönderileceği iddia edildi.