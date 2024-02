Beşiktaş’ın Libyalı yıldızı Al-Musrati basın toplantısında açıklamalar yaptı: "Türkiye'den istediler Braga bırakmadı"

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, Siyah-Beyazlı ekiple şampiyonluklar yaşamayı hedeflediğini dile getirdi. 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga'dan kadroya dahil edilen Libyalı futbolcu, bir de transfer itirafında bulundu.

Al-Musrati, "Geçen yaz Türkiye'den teklif aldım ama Braga kabul etmedi. Ara transferde ise Braga bonservisle ayrılmama izin verdi. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine geldim" diye konuştu. Libyalı yıldız ayrıca, "Herkese kim olduğumu göstermem gerekiyor. Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bu tarihin bir parçası olmayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.

KARTAL 5 EKSİKLE ÇALIŞTI

Konya maçına odaklanan Beşiktaş, hazırlıklarına dün Ümraniye'de devam etti. Uluslar Kupası'ndan dönen Masuaku'nun yer aldığı antrenmana sakat olan Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç ve Erhan Hekimoğlu katılmadı. Kartal bugün statta çalışacak.



KONYA MAÇI NUMANOĞLU'NUN

Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş, 19 Şubat Pazartesi günü Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu Kartal'ın İstanbulspor ve Pendik ile maçlarında da düdük çalmıştı.



UEFA'DAN ŞOK RAPOR

UEFA, Avrupa'da Kulüp Finans ve Yatırım Raporu'nu yayınladı. 55 üye ülkeden 740 kulübün finansal raporlarından oluşan tabloda kulüplerin toplam geliri 24 milyar Euro'ya yaklaştı. Premier Lig, 6.5 milyar Euro gelirle zirvede, İspanya 3.3 milyar Euro ile ikinci, Almanya ise 3. sırada. Türkiye'deki 19 kulüpten 18'inin öz sermayesinin negatif olduğu görüldü. Toplam gelirde Avrupa'nın 55 ülkesi içinde 9. olan Türkiye için alarm zillerinin çaldığı ve toplam borçta 1 milyar Euro barajının aşıldığı belirtildi. Toplam gelirde 9, gişe gelirinde 12, televizyon gelirinde 7, UEFA gelirinde 12. olan Türkiye, net transfer bilançosunda eksi 22 milyon Euro ile 49. oldu. Eksi 313 milyon Euro zararla vergi öncesi kazançta 52. olan Türkiye, -814 öz sermaye ile de UEFA'nın en kötüsü oldu.



LİGDE 26. HAFTA BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile Karagümrük karşılaşacak. 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Kasımpaşa'nın 38, Karagümrük'ün 27 puanı bulunuyor.



İKİ BASAMAK YÜKSELDİK

A Milli Futbol Takımımız, FIFA sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı. 2022 Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin listede birinci olurken, Tangocular'ı Fransa ile Belçika takımları takip etti.



POTADA ZORLU RANDEVU

Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçında bugün Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak. Maçı kazanan finale yükselme başarısı gösterecek.

MEUNIER İLK PEŞİNDE

Kupadaki G.Birliği ve ligdeki Hatayspor maçlarından asist yapan Trabzonspor'un yeni transferi Meunier, Pendikspor karşısında da gol pası verirse kariyerinde bir ilke imza atacak. Dortmund formasını giydiği 2020-21 sezonunun ardından ilk kez üst üste iki asist yapan Meunier, bu başarısını daha da geliştirmek istiyor. O dönem Bundesliga'da Dortmund ile Leverkusen ve Union Berlin sınavlarında gol pası veren 1.91 boyundaki yıldız, bir asiste daha imza atarak kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste asist yapmak istiyor.



TRABZONSPOR GERİ DÖNDÜ

Trabzon'da uzun zamandır gündemde olan basketbol branşını yeniden aktif etme projesi hayata geçirildi. Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, E Grubu'nda İliç, ABB Egospor, Atakum Gelişimspor ve Çorum Belediyespor ile mücadele edecek.



GÜREŞTE 2 ALTIN MADALYA KAZANDIK

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalyaları süpürmeye devam ediyoruz. 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 yenip altın madalya kazandı. 76 kiloda yarışan Yasemin Adar Yiğit ise Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yiğit, böylece 7. kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. 50 kiloda Azeri Mariya Stadnik'e yenilen Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalya kazandı.



YARININ SULTANLARI ZONGULDAK'TA START VERDİ

Yarının Sultanları projesinin 2024'teki ilk durağı Zonguldak oldu. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için hayata geçirdiği proje kapsamında yardımcıları Saim Pakkan ve Fikret Ceylan ile beraber kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.



ARTIK DAHA TECRÜBELİYİM

Sivasspor'un yıldız golcüsü Rey Manaj, "Inter'e gittiğimde 17 yaşındaydım, yeteri kadar olgun değildim. Baskı altında ezildim. Burada patlama yapmamın sebebi artık daha tecrübeli olmam" diye konuştu.



İKİ YILDIZ BUGÜN DÖNÜYOR

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'na giden 2 yıldızı Paul Onuachu ve Nicholas Pepe'nin bugün Trabzon'a dönmeleri bekleniyor. İki oyuncunun geri dönmesiyle kadro kalitesi genişleyecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da eli hücum hamlelerinde güçlenecek. Elde edilecek verilere göre futbolcuların Pendik maçının kadrosuna alınıp alınmayacağına karar verilecek.



PENAROL'ÜN RÜYASI GOMEZ!

Fırtına'nın Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez, şu ana kadar 21 maçta, gol ve asist üretemedi. Uruguay basını, Penarol takımının Gomez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini iddia etti. Penarol'un hocası Aguirre, transferi 'Büyük bir rüya' olarak niteledi ama maddi şartların zor olduğunu belirtti. Uruguaylı golcünün Trabzonspor ile sözleşmesi 2025'te bitecek.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.



FRED ÇOK SABIRSIZ!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred sakatlığı sonrasında tedavi ve bireysel çalışmalarına devam ediyor. Fred'in Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olmak istediği iddia edildi. Ancak risk almak istemeyen sağlık ekibi buna sıcak bakmadığı ve Fred'in bireysel çalışmalarına devam etmesi gerektiğini rapor etti. Fred'in Kadıköy'deki Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.



FERDİ SEZON SONU YOLCU!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağın ima etti.

Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" dedi. Liderliğin kaybedilmesi ile ile ilgili konuşan Koç, "Yine camianın bir kısmı karamsarlığa kapıldı. Onlara rahat olmalarını söylüyorum. Daha puanlar kaybedilecek, rakibimiz de kaybedecek. Futbol dışı branşlarda altın çağımızı yaşıyoruz. Fenerbahçe, her yerde tepeye oynuyor. Tabii kulvarlarda şampiyonluk kaçtığında hayal kırıklığı daha büyük oluyor bu yüzden" ifadelerini kullandı. Ali Koç, Süper Kupa finalinin tarihinin belli olmadığını ancak nisan ayında oynanmasının kesin olduğunu da söyledi.