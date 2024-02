Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'ın 2 puan gerisine düştü. Puan kaybı sonrasında eleştirilerin hedefinde teknik direktör İsmail Kartal vardı. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor beraberliği sonrası durum değerlendirmesi yaptı.

13 MAÇ VAR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve teknik direktör İsmail Kartal'ın gerçekleştirdiği toplantıda umut dolu mesajlar verildi. İsmail Kartal, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Galatasaray'ın da puan kaybı yaşayacağını belirtti. Kartal'ın Galatasaray'ın 20 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacağına vurgu yaparak, "Süper Lig'in bitimine 13 hafta var. Oynanmamış 13 maçtan bahsediyorum. Bu ligde her an her şey değişebilir. Galatasaray da takılacak" dediği öğrenildi.

SANA GÜVENİYORUZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bu görüşmeden sonra Kartal'a destek verdiği öğrenildi. Koç'un "Sana sonuna kadar güveniyoruz hocam... Sezon sonunda şampiyonluk ipini sen göğüsleyeceksin. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.