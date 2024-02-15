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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mario Branco ve İsmail Kartal durum değerlendirmesi yaptı: "3 haftaya kalmaz yeniden lideriz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Ali Koç’a, “Galatasaray’ın çok zorlu bir fikstürü var. Onlar da takılacak. 3 haftaya kalmaz lideriz” dediği öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mario Branco ve İsmail Kartal durum değerlendirmesi yaptı: 3 haftaya kalmaz yeniden lideriz

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'ın 2 puan gerisine düştü. Puan kaybı sonrasında eleştirilerin hedefinde teknik direktör İsmail Kartal vardı. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor beraberliği sonrası durum değerlendirmesi yaptı.

13 MAÇ VAR
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve teknik direktör İsmail Kartal'ın gerçekleştirdiği toplantıda umut dolu mesajlar verildi. İsmail Kartal, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Galatasaray'ın da puan kaybı yaşayacağını belirtti. Kartal'ın Galatasaray'ın 20 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacağına vurgu yaparak, "Süper Lig'in bitimine 13 hafta var. Oynanmamış 13 maçtan bahsediyorum. Bu ligde her an her şey değişebilir. Galatasaray da takılacak" dediği öğrenildi.

SANA GÜVENİYORUZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bu görüşmeden sonra Kartal'a destek verdiği öğrenildi. Koç'un "Sana sonuna kadar güveniyoruz hocam... Sezon sonunda şampiyonluk ipini sen göğüsleyeceksin. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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