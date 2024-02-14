Emekliye ikramiye takvimi

Milyonların gözü yaklaşan bayram ikramiyesine çevrildi. Başta emekliler olmak üzere SGK'dan aylık alanlara ödenen bayram ikramiyesinde ödeme takvimi yaklaşırken, tutarda artışın gündeme gelmesi heyecana yol açtı. İkramiyede artış için yasa gerekirken, hem zam hem de ödeme takvimi merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları:



ARTIŞ İÇİN HANGİ FORMÜLLER VAR?

İkramiyede artış için 4 formül bulunuyor. Halen 2 bin lira olan ikramiye, eğer Ocak zammı oranı olan yüzde 49.25 artış yansıtılırsa 3 bin lirayı bulacak. 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon oranı yansıtılırsa 3 bin 300 lira seviyesine çıkacak olan ikramiye, yüzde 100'lük bir artış halinde de 4 bin liraya ulaşacak. Eğer tutar 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse, ikramiye yüzde 150 artışla 5 bin liraya yükselecek, 2 bayramda verilecek tutar 10 bin lira olan taban emekli aylığına denk gelecek.

DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?

İkramiye tutarı 3 bin liraya çıkarsa aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek. İkramiyenin 3 bin 300 lira olması halinde ise aylık oranı yüzde 75 olanlar tek seferde 2 bin 475, yüzde 50 olanlar bin 650, yüzde 25 olanlar 825 lira alabilecek. İkramiyede 4 bin lira formülü aylık oranı yüzde 75 olana bayram başına 3 bin, yüzde 50 olana bin, yüzde 25 olana bin lira almanın yolunu açacak. 5 bin lira formülü hayata geçirilirse de aylık oranı yüzde 75 olanlar 3 bin 750, yüzde 50 olanlar 2 bin 500, yüzde 25 olanlar bin 250 lira alacak.



İKRAMİYE ARTIŞI NASIL YAPILACAK? SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İkramiye tutarının artırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bu çalışmada artış için formüller maliyetleriyle birlikte ortaya konulacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Bayram ikramiyesinde tutarlar yasayla belirlenmiş durumda. Bu nedenle artış için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. İlk ikramiye Nisan'da ödenecek. Bu nedenle düzenleme Şubat ayı sonunda ya da en geç Mart ayında Meclis'e taşınıp yasalaştırılacak.



ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri gerçekleştirilecek.



EMEKLİ AYLIĞI BAŞVURUSU YAPMIŞ AMA AYLIĞI O TARİHTE BAĞLANMAMIŞ OLANLAR DA YARARLANACAK MI?

İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli, dul ve yetim aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre; Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için de Mayıs sonuna kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Süreye uygun aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte ikramiyelerini alabilecek.



İŞTE 4 FORMÜL

OCAK ZAMMI FORMÜLÜ

Artış oranı: Yüzde 49.25

Zamlı ikramiye: 3.000 TL

Yıllık ikramiye: 6.000 TL



YILLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

Artış oranı: Yüzde 64.77

Zamlı ikramiye: 3.300 TL

Yıllık ikramiye: 6.600 TL



YÜZDE 100 ARTIŞ FORMÜLÜ

Artış oranı: Yüzde 100

Zamlı ikramiye: 4.000 TL

Yıllık ikramiye: 8.000 TL



TABAN MAAŞ FORMÜLÜ

Artış oranı: Yüzde 150

Zamlı ikramiye: 5.000 TL

Yıllık ikramiye: 10.000 TL



DUL VE YETİMLER NE ALACAK?

MEVCUT İKRAMİYE

% 75 ölüm aylığı: 1.500 TL

% 50 ölüm aylığı: 1.000 TL

% 25 ölüm aylığı: 500 TL



YÜZDE 49.25 ZAMLI

% 75 ölüm aylığı: 2.250 TL

% 50 ölüm aylığı: 1.500 TL

% 25 ölüm aylığı: 750 TL



YÜZDE 64.77 ZAMLI

% 75 ölüm aylığı: 2.475 TL

% 50 ölüm aylığı: 1.650 TL

% 25 ölüm aylığı: 825 TL



YÜZDE 100 ZAMLI

% 75 ölüm aylığı: 3.000 TL

% 50 ölüm aylığı: 2.000 TL

% 25 ölüm aylığı: 1.000 TL



YÜZDE 159 ZAMLI

% 75 ölüm aylığı: 3.750 TL

% 50 ölüm aylığı: 2.500 TL

% 25 ölüm aylığı: 1.250 TL