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Fırtına'da çifte operasyon: Eric Bocat tamam! Tim Folcarelli sırada

Sol bek için St. Truiden’den Eric Bocat ile görüşen Trabzonspor, Fransız yıldızdan sonra Belçika kulübüyle de el sıkıştı. Yönetim transferin bitimine kısa bir süre kala Ajaccio’dan da orta saha Tim Folcarelli için de girişimlerini hızlandırdı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Fırtına’da çifte operasyon: Eric Bocat tamam! Tim Folcarelli sırada

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Trabzonspor'da sol bek ve orta saha mevkisi için çalışmalar devam ediyor. Bordo- Mavililer, St. Truiden'den Eric Junior Bocat ile Ajaccio'da oynayan Tim Folcarelli için yoğun mesai harcıyor.

BOCAT İMZAYA KALDI
Belçika ekibi St. Truiden ile Eric Bocat konusunda görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Trabzonlu yetkililer, Fransız futbolcuyla yapılan müzakerelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki yıldızın transferi için kulüpler arasındaki yazışmalar son noktada. Makul bir bonservis ödemeyi planlayan Trabzonspor, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada 1 gol, 3 asist üreten Bocat'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

FOLCARELLI DE İSTİYOR
Öte yandan Fransa 2. Lig ekibi Ajaccio'da oynayan Tim Jabol- Folcarelli için de temaslar sıklaştırıldı. Scout ekibinin ısrarla alınmasını önerdiği oyuncu için yönetimin son bir teklif daha yaptığı öğrenildi. Daha önce kulübün oyuncuyu satışa yanaşmaması üzerine yeni teklifte iyileştirmeler de yapıldığı ve oyuncunun da Trabzonspor'da oynamaya olan arzusu nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Yönetim, bu iki transferi bitirerek ara transfer dönemine son noktayı koymayı arzuluyor.

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