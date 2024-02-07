Trabzonspor Borussia Dortmund’un Belçikalı yıldızı Thomas Meunier’i kadrosuna kattı!

Trabzonspor Alman devi Dortmund'un formasını giyen 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan oyuncunun kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiği ve bu nedenle Trabzonspor'un herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Trabzonspor ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Meunier, sezona sakatlık sorunuyla başlasa da Dortmund'un oynadığı son 7 lig karşılaşmasına da 11'de başladı. Bu sezon 9 maçta süre alan Meunier, 648 dakika sahada kaldı. 1.91 boyundaki sağ bek, dün Trabzon'a geldi. Tecrübeli ismi taraftarlar ve medya karşıladı. Meunier, "Gelmeden önce hocamızla videolu bir görüşme yaptık. Hocamızın bana ifadesi ve kulübün projesi beni çok mutlu etti. Projeleri duyduktan sonra çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Daha önce Denswil ile aynı takımda oynamıştık onunla da görüştüm. Daha önce Süper Lig maçlarını takip etme fırsatım olmuştu. Takımın iyi bir gruptan oluştuğunun bilincindeyim. İki sene önce şampiyon olan bir takıma geldim" ifadelerini kullahdı.

SOLDAN BOCAT GELİYOR!

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala temaslarını yoğunlaştıran Trabzonspor'un Belçika ekibi VV St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki sol bek Eric Junior Bocat için harekete geçtiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'in kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bocat için resmi teklif yaptığı ve oyuncudan da yanıt beklediği belirlendi.