Pape Gueye sürprizi: Fenerbahçe orta sahaya bir takviye daha planlıyor

Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması Fred'in uzun süreli sakatlığı ve Miha Zajc'ın form durumu dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta sahası için bir transfer daha gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı. Pape Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu yüzden Kanarya yarım sezonluk ücret ve sembolik bir kiralama bedeli ile Gueye'yi kadrosuna katmak istiyor.

25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi. Marsilya ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı da kalan Gueye'nin de takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Asıl mevkisi ön libero olan Gueye merkez orta sahada da görev yapabiliyor.