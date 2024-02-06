Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Bandırmaspor’u ağırlayacak: Carlos Vinicius görev verilirse, ilk kez G.Saray forması giyecek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında bugün Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. RAMS Park'taki maç 20.45'te başlayacak. A Spor'dan ekranlara gelecek maçı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek.

Tek maç üstünden oynanacak maçta turu geçen takım, çeyrek finale yükselecek. Sarı-Kırmızılı ekipte yeni transfer Carlos Vinicus, Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek. Cimbom'da sakat olan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Fildişi ile Uluaslar Kupası'nda bulunan Serge Aurier oynayamayacak. Fas'ın elenmesiyle Türkiye'ye dönen Hakim Ziyech'in de oynaması beklenmiyor.

ASLAN'A 1 İYİ 1 KÖTÜ HABER

Galatasaray'a 1 yıldızdan iyi 1 yıldızdan ise kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech'in tedavisine başlandığını açıkladı. Cimbom ayrıca Abdülkerim Bardakçı'nın saha çalışmalarına başladığını kamuoyunu duyurdu.



TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

Bandırmaspor'u çalıştıran Hüseyin Eroğlu, "Galatasaray maçı zor geçecek. Ama biz turu geçmek istiyoruz. Bunu başarmaya çalışacağız" dedi.



ICARDI TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin adı İtalyan basınında yankılanmaya devam ediyor. Çizme basını, yıldız golcünün İspanyol devi Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin maaş talebi nedeniyle gerçekleşmediğini iddia etti. Haberde, iki kulüp arasında Icardi için görüşmeler yapıldığı ve futbolcunun yıllık 10 milyon Euro maaş talebinin ardından Real Madrid'in bu transferden vazgeçtiği yazıldı. Icardi bu sezon 31 maçta 18 gol, 7 de asist katkısı sağladı.



ALİ KOÇ SÜREKLİ AĞLIYOR!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, DHA'dan Serhan Türk'ün sorularını yanıtladı. Özbek, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Özbek, "Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Bir kulübün başkanı, federasyonla kavga ediyor, MHK ile kavgalı, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezon açılışında, "Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım" dedi. Başkan, "Orada 20 ayrı takım vardı. Kulüpler Birliği Başkanı olarak böyle bir laf edilir mi? Eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Tekrarlıyorum. Ali Koç, derhal istifa etmeli" açıklamasında bulundu.



YÜREĞİNİZ YETİYORSA!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada; "Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden; Proje, bölücülük, patolojik, mağduriyet söylemleri, kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere FETÖ ile ilgili gerçekler, atanan başkan ve kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa" denildi.



EMANETİ DEVREDECEĞİZ

Dursun Özbek, seçim gündemiyle ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Başkan, "Bugüne kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz" dedi.

FUTBOLUN KATİLLERİ!

Trabzon yerel basını Beşiktaş mağlubiyeti sonrası hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerine sert eleştirilerde bulundu. Kuzey Ekspres Gazetesi, "Trabzon bir kez daha kurban seçildi; Kardeşler'in dayanışması" başlığını atarak, hakem Arda Kardeşler'i Beşiktaşlı oyuncularla sevinirken resmetti. Günebakış Gazetesi de, "VAR'ınız da hakeminizde batsın" manşetini kullanırken, Karadeniz Gazetesi, "Hakemler kılıçtan geçirdi" başlıklarını attı. Taka Gazetesi de, "Futbolun katilleri" başlığıyla hakemlerin fotoğraflarını kullandı.



MEUNIER SESLERİ

Transfer sezonunun tamamlanmasına az bir süre kala Trabzonspor için transfer çalışmalarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Trabzonspor, son olarak Borussia Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Bordo- Mavili takımın oyuncuyu kulübün çıkartmak için yaptığı görüşmelerde bir mesafe kat ettiği öğrenilirken, 32 yaşındaki oyuncunun da bir ayrılık istediği öğrenildi.



NDIAYE PENDİKSPOR'DA

Süper Lig ekibi Pendikspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Son 2 sezonda Adana Demirspor'da forma giyen 33 yaşındaki Senegalli orta saha, Süper Lig'de 6. farklı takımın formasını giyecek.



MENDOZA ADANA DEMİR'DE

Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Santos'ta forma giyiyordu.



DUDZIAK'TAN BÜYÜK AYIP!

Büyük depremden 10 gün önce Hatay'a imza atan ve 89 dakika forma giyen Jeremy Calvin Dudziak o dönem ligden çekilen ve çok zor günler yaşayan Hatayspor'u FIFA'ya şikayet ederek 4 milyon TL tazminat istedi.



JOE WORRALL RESMEN KARTAL

Beşiktaş, Joe Worrall transferini resmen açıkladı. İngiliz stoperin kulübü Nottingham Forest da Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı. Siyah- Beyazlılar, Worrall'dan önce Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlamıştı. Worrall, Kartal'ın 2. transferi oldu.



BEŞİKTAŞ KUPA İÇİN START VERDİ

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'n de teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

4 KUPAYI DA İSTİYORUM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada "Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri. Önümüzde 4 kupa var. Hepsini kazanmak istiyorum" dedi. Başarılı stoper "İlk hedefim takıma çabuk adapte olmak, oynayabilmekti. Antalya deplasmanında bunu gerçekleştirdim. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim, çok kaliteli isimler var. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



SAMANDIRA'DA KUPA MESAİSİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



ALTAY GOL ATMAYI UNUTTU

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açından zor günlerden geçen Altay, son 3 maçında kalesini gole kapatamazken rakip fileleri ise havalandırmayı başaramadı. Altay bu sezon ligde sadece 11 gol üretebildi.



RONALDO 39 YAŞINDA

Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 39 yaşına girdi. Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla ligde 18 maçta 20 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor



ALPEREN ŞENGÜN YETMEDİ

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu. Alperen Şengün, karşılaşmada 15 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.



ASLAN FİNAL İÇİN SAHADA

G.Saray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın saat 20.00'de Mint Vero Volley'i konuk edecek. G.Saray ilk maçı 3-0 kaybetmişti.

KORKU SALAN HÜCUM HATTI!

Milli Takım'ın hücum hattı adeta alev alıyor. A Milli Takım'ın, 2005'li isimleri büyük umut vaad ediyor. Real Madrid'li Arda Güler ile Juventus'ta yıldızını parlatan Kenan Yıldız da 2005 doğumlu. Semih Kılıçsoy'un da listeye eklenmesiyle ile birlikte hücum hattı heyecan uyandırıyor. Ayrıca listeye Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Umut Nayir ve Cenk Tosun gibi yıldızlar eklenecek.



BÜYÜK HEYECAN BAŞLIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün, yarın ve Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın son 16 turunda bugün 3 maç futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak... Maçlarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Kupanın favorilerinden Galatasaray bugün evinde TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u ağırlayacak... Karşılaşmalar A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.