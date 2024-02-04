Jordan’dan yeni rekor! 6 ayrı ayakkabının 8 milyon dolara satıldığı belirtildi

MICHAEL Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabı açık artırmayla satıldı. İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby's'te gerçekleşen satışta 1998 NBA finalleri sırasında giydiği 6 ayrı ayakkabının 8 milyon dolara satıldığı belirtildi. Bu tutar, maçta giyilen bir spor ayakkabısı için ödenen en yüksek ücret oldu. Michael Jordan'a ait spor eşyaları sıralamasında ise en pahalı ikinci eşya olarak kayıtlara geçti. Sotheby's'in yöneticilerinden Brahm Wachter yaptığı açıklamada, "Bugünkü rekor, onun tüm zamanların en iyisi olduğunu gösteriyor. Açık artırma tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönüm noktası ve spor ayakkabıları için bir daha böyle bir rekor kırılmayacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN