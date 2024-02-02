;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yine yeniden Sanchez: Beşiktaş Portekizli yıldızı tekrar gündemine aldı

Beşiktaş yönetimi, bonservisi PSG’de bulunan ve Roma’da kiralık oynayan Renato Sanchez için Fransız ekibiyle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
Yine yeniden Sanchez: Beşiktaş Portekizli yıldızı tekrar gündemine aldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan yönetimin daha önce de gündemine gelen Portekizli orta saha Renato Sanchez için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi. Bonservisi PSG'de bulunan ve Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katmakta kararlı olan Siyah- Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor.

HASAN ARAT DEVREDE
PSG ile yakın ilişkilere sahİp olan başkan Hasan Arat'ın da Fransız devi ile yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacağı gelen haberler arasında. Roma'da bu sezon 9 maçta forma giyip 1 gol atan yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile olan kiralık sözleşmesini feshetmek istediği de gelen bilgiler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı
Fenerbahçe’den Mikkel Damsgaard hamlesi! Resmi temaslara geçilecek
Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un katıldığı etkinlik programına telefonla bağlandı
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Gazze’de ateşkes kararı! Al Jazeera: İsrail kabul etti
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı yakalandı!
ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir
DEM’in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia
AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan ’deprem’ simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat’ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon
Ekremciler panikte! DEM MYK’sından CHP’ye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbul’da Demirtaş’ın yanına eş başkan bile belli
SON DAKİKA