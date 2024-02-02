Yine yeniden Sanchez: Beşiktaş Portekizli yıldızı tekrar gündemine aldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan yönetimin daha önce de gündemine gelen Portekizli orta saha Renato Sanchez için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi. Bonservisi PSG'de bulunan ve Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katmakta kararlı olan Siyah- Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor.

HASAN ARAT DEVREDE

PSG ile yakın ilişkilere sahİp olan başkan Hasan Arat'ın da Fransız devi ile yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacağı gelen haberler arasında. Roma'da bu sezon 9 maçta forma giyip 1 gol atan yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile olan kiralık sözleşmesini feshetmek istediği de gelen bilgiler arasında.