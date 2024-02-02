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Ya Rıdvan Yılmaz ya Levent Mercan: Galatasaray, sol bek transferi için sıcak saatler yaşıyor!

Sol bek arayan G.Saray, Rangers’ın yıldızı Rıdvan Yılmaz ve Karagümrüklü Levent Mercan’ı istiyor. Yönetim bugün Süleyman Hurma ile görüşecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
Ya Rıdvan Yılmaz ya Levent Mercan: Galatasaray, sol bek transferi için sıcak saatler yaşıyor!

Galatasaray, sol bek transferi için sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, iki aday üzerine yoğunlaştı. Cimbom, uzun süredir Rangers'ın yıldızı Rıdvan Yılmaz ile görüşmelerini sürdürüyor. Aslan, bu transferi bitirerek Rıdvan'ı Avrupa kadrosuna yazdırmak için uğraşıyor.

Galatasaray ile Rangers arasında Rıdvan Yılmaz transferi için 1 milyon Euro'luk fark kaldı. Henüz Galatasaray yönetimi, Rangers'ın istediği şartlara yakın yeni bir teklif yapmadı. Rangers 4.5 milyon Euro'nun altına bırakmayacağını Sarı-Kırmızılı kulübe resmen iletti. Cimbom'un hedefindeki bir diğer isim ise Karagümrük forması giyen Levent Mercan. Sarı- Kırmızılı yönetim, genç sol bek için bugün Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile masaya oturacak. Son kararı Teknik Direktör Okan Buruk verecek.

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