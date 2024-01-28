Rennes-İstanbul transfer hattı: Cimbom Fransız ekibinden iki yıldız için geri sayıma geçti

Sacha Boey'un Alman devi Bayern sürati ve teknik kapasitesiyle öne çıkıyor. Münih ile anlaşmasının ardından sağ bek mevkisine takviye yapmak için hazırlanan Galatasaray, Ligue 1 ekibi Rennes'de oynayan Lorenz Assignon'u gündemine aldı. Aslan, aynı zamanda Fransız ekibinden bir de 10 numara transferi yapmayı planlıyor.

KULÜPLER ANLAŞMAYA YAKIN

Son gelen haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar'ın, 23 yaşındaki Togo asıllı Fransız futbolcu Lorenz Assignon için 5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ve oyuncuyu renklerine bağlamaya yakın durumda olduğu belirtildi. Bu sezon Rennes ile 20 maça çıkan sağ bek, 2 gol atarken 1 de asist katkısı yaptı. Galatasaray, ayrıca yine Rennes'de oynayan Fransız 10 numara Ludovic Blas'ı da kadroya katmak istiyor. Sağ açık mevkisinde de oynayabilen ve 20 milyon Euro değer biçilen 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kiralanmasının hedeflendiği öğrenildi.

NDOMBELE'Yİ İSTİYORLAR

Öte yandan Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in Lyon'a gitmesinin ardından Rennes'in bu mevki için arayışta olduğu ve gözünü Cimbom'da son dönemlerde iyice gözden düşen Tanguy Ndombele'ye diktiği öğrenildi. Ligue 1 ekibinin, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 17 maçta 1 asist yapan Ndombele ile ilgili Aslan'a resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı gelen haberler arasında yer alıyor. Daha önce Boey transferi nedeniyle Rennes ile iyi ilişkileri olan Galatasaray'ın Fransız ekibiyle görüşmeleri sürüyor. Cimbom tüm seçenekleri değerlendiriyor.

KAZANAN GALATASARAY OLDU

Sacha Boey'un Bayern Münih'e transfer olmasıyla ilgili bir yorum da Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'tan geldi. Elmas, "Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da yine Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise kulübe hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır" ifadesini kullandı.