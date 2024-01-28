Konoplya harekatı: Trabzonspor Shakhtar Donetks’ın 24 yaşındaki yıldızının peşine düştü

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada, "1 sağ bek, 2 orta saha, 1 forvet transferi yapabiliriz" demişti. Larsen'in Malmö'ye gitmesi ve Rize maçında Hüseyin Türkmen'in sakatlanıp sezonu kapatması sonrası Bordo-Mavililer'in elinde sağ bek olarak sadece Mehmetcan Aydın kaldı. Yönetim de ilk hedef olarak bu bölgeye takviye yapmak için girişimlerine başladı.

İlk önce Japon futbolcu Daiki Hashioka ile temas kuran ve kulübü St.Truiden ile bonservis pazarlığı yapan Trabzonspor'un yeni hedefi Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya. 24 yaşındaki sağ bek için Ukrayna kulübü ile masaya oturan Karadeniz devi, bu işi bin an önce bitirmek istiyor. Kulubü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki savunmacı, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yapan genç futbolcu, bu sezon Shakhtar formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor kurmayları, oyuncunun yeteneklerine ve performansına olumlu bir rapor verirken, sağ bek mevkisine yapılacak takviyenin takımın denge kazanması açısından önemli olduğunu belirtiyor.