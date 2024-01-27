Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey, Bayern Münih’e gidiyor: Rakam belli oldu...

G.Saray'ın 2021 yılında Fransız ekibi Rennes'den 1.1 milyon Euro'ya transfer ettiği Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı- Kırmızılılar, bu transferden 30 milyon Euro+5 milyon Euro bonus kazanacak. Öte yandan Galatasaray, Sacha Boey'un eski menajerini ikinci görüşmede ikna etti. Ödenecek pay yüzde 7.5'dan yüzde 5'e düşürüldü. Genç yıldız özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu futbolla dev kulüplerin dikkatini çekti. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Devler Ligi'nde oynanan Galatasaray maçlarında Fransız oyuncunun performansından çok etkilendi. Sonrasında ise harekete geçen Alman devi transferi bitirmek için kesenin ağzını açtı. Toplamda 35 milyon Euro kazanacak olan Cimbom'da Sacha Boey, Süper Lig transfer rekoru kırdı. Daha önce rekor Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan milli oyuncu Cenk Tosun'a aitti. Bu sezon 31 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, 2 gol atarken asist üretemedi.

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