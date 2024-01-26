Bayern Münih Fransız yıldız için 15+5 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı

Dün gece İstanbulspor maçının kadrosuna alınmayan Sacha Boey'un hastalığı nedeniyle değil, Bayern Münih'e muhtemel transferi nedeniyle kadroda olmadığı ortaya çıktı. Alman deviyle anlaşan Fransız sağ bekin menajeri Bembi Vungbote, dün Florya'ya gelerek Sarı- Kırmızılı yetkililerle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre; Bayern Münih, Boey için Galatasaray'a 15 milyon Euro ile birlikte 5 milyon Euro da bonuslardan oluşan toplam 20 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Sarı-Kırmızılı kurmayların 25 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA

Pazarlıkların devam ettiği, bugün ya da yarın net bir sonucun ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Geçen sezon ile birlikte bu sezon müthiş bir performans sergileyen Boey birçok Avrupa kulübünün gündemindeydi. Ancak bu kulüpler arasında Bayern en çok ön planda olan takımdı. Bu sezon 31 maçta Galatasaray formasını giyen Boey bu maçların tamamında ilk 11'de yer aldı ve toplamda 2790 dakika sahada kaldı. G.Saray'da Erden Timur ise maç sonu yaptığı açıklamayla konuşulan rakamlara Boey'u bırakmayacaklarını söyledi.

DAKİKA 33: 0-2 DAKİKA 36: 1-1

Galatasaray-İstansbulspor maçında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. 33. dakikada İstanbulspor Emir Kaan Gültekin'in golüyle 2-0 öne geçti. Tribünler ve Galatasaraylı futbolcular büyük bir şok yaşadılar. Ancak orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Bahattin Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi. Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu da skoru 1-1'e getiren golü attı. 33. dakikada 2-0 geriye düşen Galatasaray 36. dakikada bir anda skoru 1-1'e getirmiş oldu.



BU TAKIMIN DAHA İYİ OYNAMASI GEREKİR!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından konuştu. İstanbulspor'u mücadelesinden ötürü tebrik eden Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Rakibimizin 5'li savunma ile oynayacağını biliyorduk. Ancak rakibimizi ilk yarıda karşılamakta zorlandık. İlk yarıda kafamız biraz karıştı açıkçası. 1-0 geri düşünce acele işler yaptık. 2. yarıda Icardi'yi oyuna aldık. Bu şekilde pivot santrforla oynayıp ceza sahasına daha çok orta yapmak istedik. Rakip ceza sahasındaki sıkışıklığı Icardi ile aştık diyebiliriz. Bu takımın daha iyi oynaması gerekir. Buna çalışacağız. Kazandığımız için mutluyuz. Ama kolay maçın olmadığını da biliyoruz" dedi.



ASLAN DEJAVU YAŞATTI

Bu sezon çıktığı 22 Süper Lig maçında 57 puan toplayan Galatasaray, ligin bu aşamalarındaki en yüksek puanı tekrarladı. Benzer durum, 1999- 2000 sezonunda yaşanmıştı.



SANCHEZ 7 MAÇ SONRA 11'DE

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Abdülkerim'in sakatlığı sonrası dünkü İstanbulspor maçında ilk 11'de başladı. En son Devler Ligi'nin son maçında Kopenhag'a karşı 11'de olan Sanchez, 7 maç aradan sonra başlangıç kadrosunda yer aldı.



28 MAÇTA YENİLGİ ALMADI

Cimbom Süper Lig'deki son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, kendi sahasında oynadığı 28 karşılaşmada mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 26 galibiyet ve 2 de beraberlik elde etmeyi başardı.



ZIYECH GOL ATTI SAKATLANIP ÇIKTI

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Uluslar Kupası'nda Zambiya'yı 1-0 yendikleri maçın 38. dakikasında attığı golle 3 puanı getiren isim oldu. Yıldız oyuncu, 46. dakikada ise rakibi Banda'nın müdahalesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi.