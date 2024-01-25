Trabzonspor ağır Galatasaray mağlubiyeti sonrası Rize deplasmanında moral atıyor! Teknik direktör Abdullah Avcı "taraflarabir özür borcumuz var” dedi

Süper Lig'in 21. Haftasında Galatasaray karşısında ağır bir mağlubiyet alan Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçla bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek. Bordo-Mavili takımda bu karşılaşma öncesi eksik sayısı oldukça fazla.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Pepe, Trezeguet ve Onuachu, Afrika Kupası'nda oldukları için, Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür kadro dışı kaldıkları için, Denswil ve Orsic ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu nedenle kadroda önemli rotasyonlar yapamayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray maçına başlayan kadroyu aynı şekilde sahaya sürmesi bekleniyor. Ancak Galatasaray maçında yapılan hatalar nedeniyle oyuncularına sert uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adamın, özellikle savunmadan oyun kurma, pas trafiğini kontrol etme ve oyuna hakim olma konularında futbolcularından daha duyarlı olmalarını istedi.

SADECE RAKİPLERLE MÜCADELE ETMİYORUZ!

Trabzonspor'un Yatırımlar ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, hedeflerinin ekonomik anlamda kendini yönetebilir bir Trabzonspor yaratabilmek olduğunu söyledi. Saral, "Bunu yaparken yarışan ve şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Ayrıca sadece rakiplerle değil, hakemlerle ve güçlü lobilerle de mücadele ediyoruz. Her durumda Trabzonspor'un hakkını savunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Trabzonspor dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı geçti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanın ardından Bordo-Mavili futbolcular tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Trabzonspor, ligin flaş ekibi Çaykur Rizespor'u deplasnmanda yenerek ligdeki 3.'lük hedefinde avantajlı konuma geçmek istiyor.

ENİS DESTAN CEZA SINIRINDA

Sarı kart ceza sınırında bulunan Enis Destan Rize maçında kart görürse cezalı duruma düşecek.