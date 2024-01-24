Fransız basını duyurdu! Galatasaray 27 yaşındaki İspanyol yıldızı Carlos Soler’in menajeriyle temasa geçti

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili Fransız basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Galatasaray, Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Carlos Soler'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Cimbom'un tecrübeli yıldızın menajeriyle temasa geçtiği ifade edildirken, PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un, iyi bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu göndermek istemediği detayı da yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Soler için yönetimin önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Bu sezon 17 maça çıkıp 1 gol, 4 asiste imza atan İspanyol orta sahanın kontratı 2027'de bitecek.

14 KEZ MİLLİ OLDU

Galatasaray'ın hedefindeki Carlos Soler İspanya Milli Takımı ile 14 maça çıkıp 4 gol kaydetti.