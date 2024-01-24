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Fenerbahçe'nin müthiş 3'lüsü golleriyle Avrupa'da zirveye oynuyor! Dzeko, Szymanski ve İrfan Can en skorer hücum üçlüsü listesinde 3. sırada yer aldı

Bu sezon Süper Lig’de toplam 33 gole imza atan Dzeko, Szymanski ve İrfan Can, Avrupa’nın en skorer hücum üçlüsü listesinde 3. sırada yer aldı... Zirvede ise 35 golle Inter’den Hakan, Lautaro ve Thuram var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Fenerbahçe’nin müthiş 3’lüsü golleriyle Avrupa’da zirveye oynuyor! Dzeko, Szymanski ve İrfan Can en skorer hücum üçlüsü listesinde 3. sırada yer aldı

F.Bahçe'nin süper 3'lüsü Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can bu sezon ortaya koydukları futbolla parmak ısırtıyorlar. Sarı- Lacivertliler'in Boşnak golcüsü Dzeko, ligde 16 gol attı. Szymanski ise ilk 21 haftada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bir başka sihirbazı İrfan Can ise 8 golle takımına katkı verdi. 3'lü toplamda 33 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti. Kanarya, Avrupa'nın en önemli ligleri baz alındığında en skorer 3. üçlüsüne sahip. İtalyan devi İnter'in yıldızları Lautaro, Hakan Çalhanoğlu ve Thuram ise 35 golle ilk basamakta bulunuyor. Bayern Münih'in yıldızları Kane, Sane ve Musiala da toplamda 35 gole ulaştı. Stuttgart'ın yıldızları Guirassy, Deniz ve Führich ise 31 golle mücadele ediyor. Hollanda ekibi Feyenoord'un usta silahları Gimenez, Timber ve Geetruida ise 30 golle 5. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM
Fenerbahçe'nin İtalyan stoperi Bonucci, "Taraftarlarımız gerçekten fazlasıyla şampiyonluğu istiyor. Son yıllara bakınca kazanılmayan şampiyonluklardan sonra elde edeceğimiz şampiyonluk camia için çok önemli. Bunun için buradayız" diye konuştu.

21 GOLE KATKI VERDİ!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can bu sezon 31 karşılaşmada görev aldı. 12 gol atarken 9 asist yaptı. Toplamda 21 gole katkıda bulundu. Ligde 8 gol, 6 asistle mücadele ediyor.

97 DAKİKADA BİR ATIYOR
Edin Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 26 maça çıktı. Tüm kulvarlarda 20 gol atarken 7 asist yaptı. Boşnak yıldız her 97 dakikada bir fileleri havalandırıyor.

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