Herkesin maaşı artıyor





SOSYAL YARDIMLAR

Memur maaş katsayısındaki artış sosyal yardımlara da yansıyacak. Örneğin; memurların Temmuz zammı yüzde 30'a çıkarsa 65 yaş aylığı bin 997 liradan 2 bin 597 liraya, evde bakım aylığı 4 bin 336 liradan 5 bin 637 liraya, engelli aylığı 2 bin 73-3 bin 109 liraya yükselecek. Bu ödemelerden yararlanmak için gelir sınırı da asgari ücretteki artışla değişecek.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Aylıklara Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, bir refah payı da eklenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli ek zam da söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Ek zam seyyanen de olabilecek, oransal bir artış da yapılabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Bu oran refah payıyla yüzde 25, 30 ya da 35'e tamamlanabilecek.



EYT'LİLER

Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış direkt olarak yansıyacak.



İŞSİZLER-ANNELER

Asgari ücret pek çok ücreti ve ödemeyi de etkileyecek. Örneğin; asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 30 artışla net 11 bin 58 lira, brüt 13 bin 10 lira olursa işsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az 5 bin 164, en çok 10 bin 329 liraya yükselecek. Doğum iznine çıkan anneye verilecek iş göremezlik ödeneği 24 bin 908 liradan 38 bin 734 liraya çıkarken, asgari ücretlilerin kıdem tazminatı damga vergisi kesilmiş olarak yıllık 12 bin 911 liraya yükselecek. 1 aylık borçlanma tutarı 3 bin 202 liradan 4 bin 163 liraya ulaşacak. Bu artış asgari ücretlilerin ihbar tazminatı, rapor parası ile stajyer ücretlerine de yansıyacak.

SOSYAL YARDIMLAR

Memur maaş katsayısındaki artış sosyal yardımlara da yansıyacak. Örneğin; memurların Temmuz zammı yüzde 30'a çıkarsa 65 yaş aylığı bin 997 liradan 2 bin 597 liraya, evde bakım aylığı 4 bin 336 liradan 5 bin 637 liraya, engelli aylığı 2 bin 73-3 bin 109 liraya yükselecek. Bu ödemelerden yararlanmak için gelir sınırı da asgari ücretteki artışla değişecek.