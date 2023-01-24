Sosyal desteklere yeni tarife

Memur ve asgari ücret zammı ile 2022 enflasyonu, pek çok sosya ldestek ödemesine yansıdı. Yaşlılardan engellilere, çocuklardan annelere kadar yapılan ödemeler arttı, almak kolaylaştı

■ EVDE YAKININA BAKANLAR: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de memur maaş katsayısındaki artışın yansımasıyla Şubat'tan itibaren 4 bin 336 lira olarak ödenmeye başlanacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.

■ ENGELLİLER: Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 594, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldi. Bu aylıktan da artık hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.

■ ENGELLİ YAKINLARI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 594 liraya çıktı. Bu destekte de hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı bin 833 liradan 2 bin 835 liraya yükseldi.

■ ANNELER: Doğum yapanlara verilen emzirme ödeneği de yüzde 64.27 çıkan 2022 enflasyonuyla 520 lira oldu. Bu ödenek, doğum yapan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. Hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor.

■ HASTALAR: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 3 bin 336 lira tutarındaki yardım da memur zammıyla 4 bin 336 liraya ulaştı. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 4 bin 936 lira alabilecek. Silikozis aylığı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselen ödemelerden. Hafif Silikozis aylığı (% 15-% 34) 2.650,59 liradan 3 bin 445, orta Silikozis aylığı (% 35-% 54) 3 bin 29 liradan 3 bin 938, ağır Silikozis aylığı (% 55 ve üzeri) 3 bin 375 liradan 4 bin 388 liraya yükseliyor.

■ ÇOCUKLAR: Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de arttı. Ödeme, okul öncesi için bin 584 liradan 2 bin 59, ilköğretimde okuyan için 2 bin 376 liradan 3 bin 90, ortaöğretimde okuyan için 2 bin 535 liradan 3 bin 295, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2 bin 852 liradan 3 bin 708 liraya çıktı. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 267 liradan bin 648 liraya yükseldi. Ödeme bu ay yüzde 16.48 artış yansıtılarak yapıldı. 13.52 puanlık zam farkı ayrıca ödenecek

■ YAKININI KAYBEDENLER: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ya da kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği veriliyor. Bu ödenek de bin 250 liradan yüzde 64.27 çıkan enflasyonun yansıtılmasıyla 2 bin 54 liraya yükseldi.



İŞ ARAYANA 4.186 TL

■ SOSYAL yardım alanlardan çalışabilir olanlara iş görüşmesi için 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar ödeme veriliyor. Bu tutar 550,03 liradan 850,68 liraya yükseldi.

■ YİNE sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar da yeni yılla birlikte 2 bin 157 liradan 3 bin 336 liraya çıktı.