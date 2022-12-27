Milyonlara 3’lü zam

2023'e sayılı gün kalırken, 19 milyon memur ve emekli de heyecanlı bekleyişe geçti. Ocak'ta maaşları artacak olan memurlar ve emekliler hem zam oranlarını gösterecek enflasyon verisini hem de refah payı düzenlemesini bekliyor. Zam oranları 3 Ocak günü belli olacak. 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. Ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde. Bu kapsamda zam oranlarına refah payı eklenmesi ve taban emekli aylığının artırılması bekleniyor. Enflasyon tahminleri Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşması bekleniyor. Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını istiyor. Taban emekli aylığında da 5 bin ile 5 bin 500 lira arası seviyeler konuşuluyor.



2 FARKLI TAHMİN

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile 70.18 arasında bulunuyor. İlk tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 16.99 çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı 10 puan refah payı eklenirse yüzde 25.91'i, 15 puana ulaşılırsa yüzde 30.91'i bulacak. Memurların ve emeklilerinin artışı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 10 puanlık refah payıyla yüzde 18'e çıkarılırsa yüzde 27.83, 15 puan refah payıyla yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24 olacak. 2022 enflasyonunun yüzde 70.18 olması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon 19.55'i bulacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.55, memurların ve emeklilerinin ise yüzde 20.67 çıkacak. Refah payı 10 puan olursa SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 29.55'e, 15 puan uygulanırsa yüzde 34.55'e yükselecek. 10-15 puanlık refah payı memurların ve emeklilerinin zammını ise yüzde 31.84- 37.43'e ulaştıracak.



TABAN AYLIK DA DEĞİŞECEK

Bir iyileştirme de taban aylıkta bekleniyor. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en düşük aylık 3 bin 500, net asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin yüzde 63'ü kadar bir emekli taban aylığı ortaya çıktı. Şimdi asgari ücret net 8 bin 506 lira 80 kuruş. Aynı seviyenin korunması için en düşük emekli aylığında 5 bin 359 lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın taban emekli aylığına yansıtılması durumunda da 5 bin 413 liraya ulaşılıyor.



İŞTE FORMÜLLER...

EN DÜŞÜK TAHMİN

2022 enflasyon tahmini: % 65 6 aylık enflasyon: % 15.91

SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ

Zam oranı: % 15.91 10 puan refah payı: % 25.91 15 puan refah payı: 30.91

MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ

Zam oranı: % 16.99 10 puan refah payı: % 27.83 15 puan refah payı: % 33.24 EN YÜKSEK TAHMİN

2022 enflasyon tahmini: % 70.18 6 aylık enflasyon: % 19.55

SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ

Zam oranı: % 19.55 10 puan refah payı: % 29.55 15 puan refah payı: % 34.55

MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ

Zam oranı: % 20.67 10 puan refah payı: % 31.84 15 puan refah payı; % 37.43

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